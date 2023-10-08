Как заслужить доверие собаки? 5 советов для владельцев четвероногих

Чтобы собака снова вам доверяла, нужно соответствовать её требованиям безопасности, объяснил Голубев. Что это значит? Вы должны быть:

добрым,

предсказуемым,

надёжным,

терпеливым,

отзывчивым к нуждам собаки.

Для формирования доверия поддерживайте контакт с собакой: играйте, обучайте командам, поощряйте, защищайте и указывайте на ошибки, когда это нужно. А теперь несколько советов:

избегайте ситуаций, в которых собака не понимает причин вашего поведения,

если вы случайно причинили собаке боль (например, резко открыли дверь и ударили ею питомца), выдайте ей лакомство, погладьте и поиграйте с ней, пока она не успокоится,

старайтесь отмечать каждый положительный поступок питомца и поощрять его за это, иначе собаке будет сложно понять, какое её поведение вам нравится,

нежелательное поведение достаточно маркировать строгим окриком или пристальным взглядом, а орать и тем более поднимать руку на собаку бессмысленно,

собаке должно быть с вами не только безопасно, но и весело: в процессе возврата доверия постарайтесь больше времени проводить с псом, включите в прогулки активные игры и разучивание команд.

Отдельная история с доверием у собак из приюта, у которых был длительный негативный опыт общения с человеком. К ним нужен особый подход и профессиональная реабилитация. В этом случае Голубев посоветовал обратиться к опытному специалисту по коррекции поведения.

Многие самые обыденные для человека вещи собаке могут быть непонятны. Взять, к примеру, автомобили. Не все питомцы обожают кататься с ветерком. Некоторых нужно приучать к поездкам на машине. Вот как это сделать.