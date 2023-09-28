Какая погода ждёт крупные города России в выходные? Пока тепло, но не везде

Первый выходной последней недели сентября в Москве выдастся тёплым и сухим. Температура достигнет +22 градусов, рассказал руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин. Будет облачно с прояснениями, скорость ветра утром — 3 м/с, вечером — 2,7 м/с.

В воскресенье утром ожидается не больше +14, днём — до +16, вечером похолодает до +13. Возможен небольшой дождь.

В Санкт-Петербурге уже в субботу будет до +16 градусов, но без дождя — обещают облачно с прояснениями. В воскресенье же прогнозируют небольшой дождь и всего +13.

Какие города ждёт самая тёплая погода? В каждом из этих городов ко всему прочему не обещают дождей:

Ростов-на-Дону — в среднем +27 оба дня.

Воронеж — аналогично +25 оба дня.

Волгоград — также +25 оба дня.

Вполне тепло также в Нижнем Новгороде (+20 — в субботу и +22 — в воскресенье), Казани (+18 и +23 аналогично ) и Самаре (+19 и +23).

Холоднее всего будет здесь:

Красноярск — в субботу +14 и ливни, а в воскресенье +7 и пасмурно.

Новосибирск — в субботу в среднем будет +13 и пасмурно, а в воскресенье — всего +7.

Екатеринбург — в субботу ливни и +10, в воскресенье, правда, потеплеет до +16, но будет пасмурно.

Омск — в субботу +12 и небольшой дождь, в воскресенье — уже +10.

В октябре местами возможен первый снег, рассказал в своём телеграм-канале синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.