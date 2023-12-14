Какая погода ждёт россиян на выходных? Имеется приятный сюрприз

Москвичей суббота, 16 декабря, встретит морозцем в -5 градусов и небольшим снегом. Ветер тоже будет довольно терпимым — утром 3 м/с, а вечером — 2 м/с. В воскресенье, 17 декабря, станет немного теплее — утром температура поднимется до -4 градусов, а дальше поползёт до -3 днём и +1 градуса вечером. Будут осадки, поэтому можно взять с собой на всякий случай и зонтик.

Но если в столице плюс покажется только слегка, то есть несколько городов, куда придёт настоящая весна. В Краснодаре, Махачкале и Сочи воздух прогреется от 6 до 12 градусов. А вот Иркутску, Красноярску и Новосибирску о тепле придётся только мечтать — там температура будет минусовая, причём разброс будет от -19 до -24 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что потепление может сохраниться в Москве и до понедельника. Правда, ждать, что сугробы уплывут куда подальше, не стоит. Специалист признался, что такого плюса будет маловато, чтобы растопить снег, и тот пролежит долго, до Нового года.