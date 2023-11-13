Врач рассказала, сколько йода нужно человеку каждый день

По словам эксперта, суточная норма составляет 150 микрограммов (мкг) в сутки (микрограмм — это одна миллионная грамма). Но для беременных она выше — от 220 до 250 мкг в сутки, а для кормящих может быть увеличена до 290 мкг. Все потому, что микроэлемент играет решающую роль в обмене веществ, он необходим для контроля за весом, развития плода и новорождённого. Нехватка йода во время беременности может привести к серьёзным повреждениям головного мозга, гипотиреозу и нарушению нервно-поведенческого развития у ребёнка.

Получить йод можно только из питания, пищевых добавок и специальных препаратов.

Избыток этого вещества встречается редко. Он возможен при употреблении большого количества йодированной соли, молока с йодом и некоторых морских водорослей. Доза до 1 мг в сутки будет безопасна для человека, а всё, что больше, уже может вызвать расстройство ЖКТ и нарушение функций щитовидки, пояснила врач.

Йод — элемент, который обычно назначают будущей маме. О том, какие витамины ещё обязательны для беременных, можно прочитать в этом материале.