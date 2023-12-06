Какие фразы выдают неуверенность в себе? Берите на заметку
Неуверенные в себе люди не пользуются большим уважением в обществе и мало кому нравятся. Во многом эту неуверенность выдают привычные всем фразы и речевые обороты. Например, некоторые люди в ответ на поручение руководства говорят: «Я попробую». Этим они выдают свою неуверенность в себе и в своих компетенциях. Какие ещё фразы лучше лишний раз не использовать — объяснила предпринимательница Анастасия Гнездилова.
Бизнесвумен назвала 5 главных фраз, которые постоянно говорят неуверенные в себе люди.
«Извините». Речь идёт о постоянном использовании этого слова по поводу и без.
«Можно я вас побеспокою» или «Я ненадолго вас отвлеку». Переходите сразу к сути и не мешкайте.
«Это может звучать глупо, но…» Не надо показывать, что сомневаетесь в своих предложениях и идеях. Иначе зачем вообще предлагать?
«Это ерунда» или «Не стоит благодарности». Не принижайте свои достижения, иначе другие тоже будут думать, что вы ничего не сделали.
«Так вышло» или «Не повезло». Брать на себя ответственность умеют только уверенные в себе люди. Неуверенные пытаются избежать её или переложить на других.
Наши слова особенно сильно влияют на детей. Увы, с детьми тоже иногда происходят конфликты, поэтому во время ссор нужно внимательно следить за языком. Некоторые вроде бы безобидные фразы могут травмировать психику ребёнка. Подробнее о них — здесь.