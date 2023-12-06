Жизнь
21:20, 06 декабря 2023
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Какие фразы выдают неуверенность в себе? Берите на заметку

Неуверенные в себе люди не пользуются большим уважением в обществе и мало кому нравятся. Во многом эту неуверенность выдают привычные всем фразы и речевые обороты. Например, некоторые люди в ответ на поручение руководства говорят: «Я попробую». Этим они выдают свою неуверенность в себе и в своих компетенциях. Какие ещё фразы лучше лишний раз не использовать — объяснила предпринимательница Анастасия Гнездилова.

Какие фразы выдают неуверенность в себе? Берите на заметку
© Freepik/Racool_studio

Бизнесвумен назвала 5 главных фраз, которые постоянно говорят неуверенные в себе люди.

  • «Извините». Речь идёт о постоянном использовании этого слова по поводу и без.

  • «Можно я вас побеспокою» или «Я ненадолго вас отвлеку». Переходите сразу к сути и не мешкайте.

  • «Это может звучать глупо, но…» Не надо показывать, что сомневаетесь в своих предложениях и идеях. Иначе зачем вообще предлагать?

  • «Это ерунда» или «Не стоит благодарности». Не принижайте свои достижения, иначе другие тоже будут думать, что вы ничего не сделали.

  • «Так вышло» или «Не повезло». Брать на себя ответственность умеют только уверенные в себе люди. Неуверенные пытаются избежать её или переложить на других.

Наши слова особенно сильно влияют на детей. Увы, с детьми тоже иногда происходят конфликты, поэтому во время ссор нужно внимательно следить за языком. Некоторые вроде бы безобидные фразы могут травмировать психику ребёнка. Подробнее о них — здесь.

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