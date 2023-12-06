Какие фразы выдают неуверенность в себе? Берите на заметку

Неуверенные в себе люди не пользуются большим уважением в обществе и мало кому нравятся. Во многом эту неуверенность выдают привычные всем фразы и речевые обороты. Например, некоторые люди в ответ на поручение руководства говорят: «Я попробую». Этим они выдают свою неуверенность в себе и в своих компетенциях. Какие ещё фразы лучше лишний раз не использовать — объяснила предпринимательница Анастасия Гнездилова.