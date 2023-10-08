Какие грибы собирать осенью. Топ-10 от опытного спеца по тихой охоте
Настоящих грибников от любителей можно отличить по одной характерной черте: они любят искать грибы, а не просто собирать те, что на виду, в промышленных количествах. Биолог Михаил Краснов считает, что осенние грибы — это символ триумфа жизни: пока вокруг всё увядает, они растут и растут. Грибник со стажем поделился, какие грибы лучше всего собирать осенью.
Не стоит думать, что осенью особо и собирать нечего. Список грибов, которые можно найти в октябре в подмосковных лесах, довольно внушительный. Вот топ-10:
- рядовка — ароматный гриб, который особенно хорош в жареном виде,
- дождевик — годится не только для жарки, но и на сушку,
- волнушка — перед отвариванием или засолкой не забудьте освободить гриб от розоватой оболочки,
- говорушка дымчатая — эти ароматные грибы особенно хороши в маринованном виде,
- груздь чёрный — в засоленном виде — самая лучшая закуска,
- сыроежка осенняя — ей присуща фирменная горчинка, которая исчезает при отваривании,
- млечник — над готовкой придётся попотеть: вымочить, выварить и только потом засолить, но оно того стоит,
- польский гриб — его любят за плотную мякоть,
- моховик зелёный — идеален и для жарки, и для варки,
- лисичка серая — в отличие от обычной жёлтой лисички эта любит прятаться, совет: ищите её под липами.
Краснов в разговоре с «Вечерней Москвой» дал совет, как искать грибные места. Оказывается, проще всего делать это заранее в интернете: там есть разные форумы грибников, где люди с радостью делятся своими знаниями.
Полезными свойствами обладают почти все съедобные грибы. Вообще это одно из любимых блюд всех худеющих, потому что в грибах много пользы, а калорий, наоборот, мало. Основная ценность грибов — пищевые волокна, которые поддерживают микрофлору кишечника и содержат пребиотики. Чем ещё полезны грибы — читайте тут.