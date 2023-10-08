Какие грибы собирать осенью. Топ-10 от опытного спеца по тихой охоте

Не стоит думать, что осенью особо и собирать нечего. Список грибов, которые можно найти в октябре в подмосковных лесах, довольно внушительный. Вот топ-10:

рядовка — ароматный гриб, который особенно хорош в жареном виде,

дождевик — годится не только для жарки, но и на сушку,

волнушка — перед отвариванием или засолкой не забудьте освободить гриб от розоватой оболочки,

говорушка дымчатая — эти ароматные грибы особенно хороши в маринованном виде,

груздь чёрный — в засоленном виде — самая лучшая закуска,

сыроежка осенняя — ей присуща фирменная горчинка, которая исчезает при отваривании,

млечник — над готовкой придётся попотеть: вымочить, выварить и только потом засолить, но оно того стоит,

польский гриб — его любят за плотную мякоть,

моховик зелёный — идеален и для жарки, и для варки,

лисичка серая — в отличие от обычной жёлтой лисички эта любит прятаться, совет: ищите её под липами.

Краснов в разговоре с «Вечерней Москвой» дал совет, как искать грибные места. Оказывается, проще всего делать это заранее в интернете: там есть разные форумы грибников, где люди с радостью делятся своими знаниями.

Полезными свойствами обладают почти все съедобные грибы. Вообще это одно из любимых блюд всех худеющих, потому что в грибах много пользы, а калорий, наоборот, мало. Основная ценность грибов — пищевые волокна, которые поддерживают микрофлору кишечника и содержат пребиотики. Чем ещё полезны грибы — читайте тут.