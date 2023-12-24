Какие опасности подстерегают на корпоративе? Топ-5 от врача

По словам эксперта, прежде всего, можно подцепить вирус. Всё-таки сезон простуд, ОРВИ и гриппа в самом разгаре, а на корпоративе вы вряд ли будете один. Лопатин отметил, что не стоит забывать про социальную дистанцию. Лучше почаще мыть руки и не трогать руками лицо. В этом случае риски разболеться перед Новым годом уменьшаются.

Ещё одна опасность — кишечные инфекции и отравления. Это относится к тем, кто пойдёт праздновать в кафе или ресторан. Среди самых распространённых инфекций — кишечная палочка и сальмонеллёз, ротавирус и энтеровирус. Тут поможет только одно — тщательно выбирайте место, куда собираетесь пойти и старайтесь не переедать.

Третья проблема, которая может вас настигнуть, — сбой в работе ЖКТ. Всё-таки праздники, вокруг много всего вкусного и хочется расслабиться. Правда, ЖКТ потом «спасибо» не говорит и прихватить может в любой момент. Так что, чтобы не сесть резко на строгую лечебную диету, лучше пробовать блюда по чуть-чуть и следить за размером порции. От откровенно жирной еды лучше отказаться.

На четвёртом месте — алкогольные отравления. Они сопровождаются интоксикацией, обезвоживанием, рвотой и тошнотой. Если сильно перепить, но проблемы могут начаться с почками, печенью или даже сердцем. Врач посоветовал не налегать на спиртное, особенно на голодный желудок. До начала застолья стоит принять сорбент, чтобы снизить интоксикацию организма.

На весёлых и особенно алкогольных праздниках можно и травмироваться. Вывихи, переломы, сотрясения мозга, ожоги от бенгальских огней, петард и прочей пиротехники — вечные спутники корпоративов и новогодних вечеринок. Тут поможет только трезвая голова и знание правил безопасности.

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