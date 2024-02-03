Какие ошибки мы совершаем при мытье посуды? Они могут серьезно навредить здоровью

Почему нужны перчатки

По словам Парецкой, содержащиеся в моющих средствах вещества плохо влияют на здоровье. Причём проблемы могут быть разными: от банального зуба до мучающего дерматита. Эксперт отметила, что ромашка, алоэ вера и прочие «полезные» добавки — это рекламный трюк. Никакого увлажняющего, защитного или какого-то ещё эффекта от них нет.

Иммунолог объяснила, что моющие средства разрушают защитный гидролипидный слой кожи и поэтому появляется сухость и стянутость. Так что перчатки нужны обязательно. Даже если кажется, что потом всё в порядке, важно понимать, что сухость нарастает постепенно. При этом аллергики вообще могут заработать обострение дерматита или другие характерные симптомы из-за такой бытовой химии.

Как бытовая химия влияет на организм

Эксперт объяснила, что точной связи между составом моющего средства и болезнями нет, но нельзя забывать, что попадание в организм химикатов не может проходить бесследно. Даже сильный запах средства для мытья или чистки может вызывать головные боли, мигрени и проблемы с дыхательными путями.

При этом некоторые исследования уже связывают средства для посуды и развитие астмы, проблем с ЖКТ и заболеваний печени. Особенно нехорошо, если средство плохо смывается с поверхности посуды. Оно может легко попасть в желудок, кишечник и ни к чему хорошему это не приведёт. Врач отметила, что особенно опасны ПАВы и кислоты, которые образуют пену для борьбы с жиром.

Кто в группе риска

Тщательно подходить к выбору бытовой химии стоит аллергикам, пожилым людям, детям, а ещё тем, у кого иммунодефициты и хронические проблемы с ЖКТ. Не стоит покупать средства с искусственными ароматизаторами, ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота), агрессивными кислотами и «жёсткими» ПАВами. При мытье посуды важно хорошо полоскать посуду и промыть губку от средства.

Ещё лучше — перейти на безопасные средства вроде хозяйственного мыла, соду, соль. Эти средства тоже отлично очищают посуду от жира.

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