Какие продукты помогут укреплять сердце? Список от кардиолога

Как рассказала кардиолог Элизабет Клодас, на первом месте полезных для сердца продуктов те, которые содержат полезные жиры, в том числе и омега-3:

орехи и семена,

жирная рыба,

дикий рис,

красная чечевица,

шпинат,

говядина,

тыква.

Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительным действием, помогают слегка разжижать кровь, предотвращая образование тромбов. Также они снижают давление и помогают повысить уровень хорошего холестерина, одновременно снижая уровень триглицеридов.

Важно устранить и уменьшить хроническое воспаление в организме. Здесь очень пригодятся продукты, которые богаты антиоксидантами:

ягоды,

помидоры,

апельсины,

шпинат,

горький шоколад,

зелёный чай.

Клетчатка — важнейший аспект здорового и полноценного питания, однако многие из нас не получают ее в достаточном количестве. Она помогает долго оставаться сытыми, а также поддерживает здоровый вес. В рацион обязательно стоит добавить:

горох,

капусту,

гранат,

семена льна,

сушеный инжир,

консервированную тыкву,

бананы,

овсянку, булгур, перловку,

цельнозерновые продукты, например, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб.

Женщинам необходимо потреблять около 25 г клетчатки в день, у мужчин же этот показатель больше — 38 г.

И фитостерины — натуральные растительные компоненты предотвращают всасывание холестерина в пищеварительную систему. Продукты с фитостеринами помогают снизить уровень холестерина и предотвратить проблемы со здоровьем, такие как инсульты и сердечные приступы. Кроме того, они могут помочь снизить риск развития диабета, рака и ожирения.

Так что влючите в свой рацион: