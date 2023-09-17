Жизнь
21:40, 17 сентября 2023
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Какие продукты помогут укреплять сердце? Список от кардиолога

На здоровье сердечно-сосудистой системы оказывает влияние целый ряд факторов: генетика, образ жизни, экологическая обстановка, соматические болезни. Не реже с состоянием организма связывают и систему питания. Если на некоторые обстоятельства мы не в силах повлиять, то в наших силах сделать всё возможное для профилактики с помощью рациона. В меню можно добавить несколько продуктов, которые укрепят ваше сердце.

Какие продукты помогут укреплять сердце? Список от кардиолога

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Как рассказала кардиолог Элизабет Клодас, на первом месте полезных для сердца продуктов те, которые содержат полезные жиры, в том числе и омега-3:

  • орехи и семена,
  • жирная рыба,
  • дикий рис,
  • красная чечевица,
  • шпинат,
  • говядина,
  • тыква.

Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительным действием, помогают слегка разжижать кровь, предотвращая образование тромбов. Также они снижают давление и помогают повысить уровень хорошего холестерина, одновременно снижая уровень триглицеридов.

Важно устранить и уменьшить хроническое воспаление в организме. Здесь очень пригодятся продукты, которые богаты антиоксидантами:

  • ягоды,
  • помидоры,
  • апельсины,
  • шпинат,
  • горький шоколад,
  • зелёный чай.

Клетчатка — важнейший аспект здорового и полноценного питания, однако многие из нас не получают ее в достаточном количестве. Она помогает долго оставаться сытыми, а также поддерживает здоровый вес. В рацион обязательно стоит добавить:

  • горох,
  • капусту,
  • гранат,
  • семена льна,
  • сушеный инжир,
  • консервированную тыкву,
  • бананы,
  • овсянку, булгур, перловку,
  • цельнозерновые продукты, например, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб.

Женщинам необходимо потреблять около 25 г клетчатки в день, у мужчин же этот показатель больше — 38 г.

И фитостерины — натуральные растительные компоненты предотвращают всасывание холестерина в пищеварительную систему. Продукты с фитостеринами помогают снизить уровень холестерина и предотвратить проблемы со здоровьем, такие как инсульты и сердечные приступы. Кроме того, они могут помочь снизить риск развития диабета, рака и ожирения.

Так что влючите в свой рацион:

  • овощи,
  • фрукты,
  • зелень,
  • молоко,
  • сыр.
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