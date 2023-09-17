Какие продукты помогут укреплять сердце? Список от кардиолога
На здоровье сердечно-сосудистой системы оказывает влияние целый ряд факторов: генетика, образ жизни, экологическая обстановка, соматические болезни. Не реже с состоянием организма связывают и систему питания. Если на некоторые обстоятельства мы не в силах повлиять, то в наших силах сделать всё возможное для профилактики с помощью рациона. В меню можно добавить несколько продуктов, которые укрепят ваше сердце.
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Как рассказала кардиолог Элизабет Клодас, на первом месте полезных для сердца продуктов те, которые содержат полезные жиры, в том числе и омега-3:
- орехи и семена,
- жирная рыба,
- дикий рис,
- красная чечевица,
- шпинат,
- говядина,
- тыква.
Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительным действием, помогают слегка разжижать кровь, предотвращая образование тромбов. Также они снижают давление и помогают повысить уровень хорошего холестерина, одновременно снижая уровень триглицеридов.
Важно устранить и уменьшить хроническое воспаление в организме. Здесь очень пригодятся продукты, которые богаты антиоксидантами:
- ягоды,
- помидоры,
- апельсины,
- шпинат,
- горький шоколад,
- зелёный чай.
Клетчатка — важнейший аспект здорового и полноценного питания, однако многие из нас не получают ее в достаточном количестве. Она помогает долго оставаться сытыми, а также поддерживает здоровый вес. В рацион обязательно стоит добавить:
- горох,
- капусту,
- гранат,
- семена льна,
- сушеный инжир,
- консервированную тыкву,
- бананы,
- овсянку, булгур, перловку,
- цельнозерновые продукты, например, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб.
Женщинам необходимо потреблять около 25 г клетчатки в день, у мужчин же этот показатель больше — 38 г.
И фитостерины — натуральные растительные компоненты предотвращают всасывание холестерина в пищеварительную систему. Продукты с фитостеринами помогают снизить уровень холестерина и предотвратить проблемы со здоровьем, такие как инсульты и сердечные приступы. Кроме того, они могут помочь снизить риск развития диабета, рака и ожирения.
Так что влючите в свой рацион:
- овощи,
- фрукты,
- зелень,
- молоко,
- сыр.