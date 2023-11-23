Какие товары не примут назад в магазине даже по чеку? Будьте начеку

В осенний период распродаж есть соблазн накупить по скидкам всё, до чего рука дотянется, а потом уже разбираться — надо или нет. В случае чего потом вернуть можно, главное, чтобы чек остался и вид был презентабельный, правильно? А вот и нет, и специалисты Финкульта объяснили, какие внезапные товары вернуть не получится.