Жизнь
22:00, 23 ноября 2023
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Какие товары не примут назад в магазине даже по чеку? Будьте начеку

В осенний период распродаж есть соблазн накупить по скидкам всё, до чего рука дотянется, а потом уже разбираться — надо или нет. В случае чего потом вернуть можно, главное, чтобы чек остался и вид был презентабельный, правильно? А вот и нет, и специалисты Финкульта объяснили, какие внезапные товары вернуть не получится.

Какие товары не примут назад в магазине даже по чеку? Будьте начеку
© Christiann Koepke / Unsplash

Все знают, что сдать обратно лекарства, предметы личной гигиены не получится. Но что ещё входит в запрещённый список?

  1. Часть мебельного гарнитура. Если купили стол и 12 стульев, то вернуть пару из них не получится.
  2. Отделочные материалы (вроде линолеума, плёнки, ковролина), купленные на метраж. Но обои вернуть выйдет, они идут рулонами.
  3. Бытовая химия, пестициды и агрохимикаты (сюда же включают косметику вроде шампуней).
  4. Ткань, тесьма, ленты, кружево, купленные на метраж.
  5. Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирка.
  6. Животные и живые растения.
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