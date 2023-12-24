Какие водительские права перестанут действовать 1 апреля в России
В России с 1 апреля перестанут действовать права некоторых водителей. С этой даты вступит в силу положение федерального закона, которое регулирует допуск к управлению транспортными средствами граждан с иностранными водительскими удостоверениями. Кого не пустят за руль, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
По иностранному водительскому удостоверению водитель, получивший вид на жительство в России или российский паспорт, сможет ездить только полгода после этого события. Как только 6 месяцев истекут, его старые права станут недействительны, рассказал Данилов.
Продлят действие прав двум категориям:
- тем, кто на 1 апреля уже будет иметь вид на жительство или паспорт РФ,
- россиянам, въехавшим в страну до этой даты.
Они будут обязаны оформить российские права до 1 апреля 2025 года.
При этом экзамен на российские водительские права таким водителям сдавать не придётся — их выдадут на основании действующих иностранных документов, отметил юрист. Те, кто временно находится в России, менять иностранные права не придётся вовсе.
Зачем понадобились поправки в действующие правила? Чтобы водители с иностранными правами не уклонялись от обязательного медосвидетельствования, сказал адвокат в беседе с агентством «Прайм».
Если водитель не поменяет права в срок, его перестанут пускать за руль, пока он не оформит новые, заключил юрист.
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