Какие водительские права перестанут действовать 1 апреля в России

По иностранному водительскому удостоверению водитель, получивший вид на жительство в России или российский паспорт, сможет ездить только полгода после этого события. Как только 6 месяцев истекут, его старые права станут недействительны, рассказал Данилов.

Продлят действие прав двум категориям:

тем, кто на 1 апреля уже будет иметь вид на жительство или паспорт РФ,

россиянам, въехавшим в страну до этой даты.

Они будут обязаны оформить российские права до 1 апреля 2025 года.

При этом экзамен на российские водительские права таким водителям сдавать не придётся — их выдадут на основании действующих иностранных документов, отметил юрист. Те, кто временно находится в России, менять иностранные права не придётся вовсе.

Зачем понадобились поправки в действующие правила? Чтобы водители с иностранными правами не уклонялись от обязательного медосвидетельствования, сказал адвокат в беседе с агентством «Прайм».

Если водитель не поменяет права в срок, его перестанут пускать за руль, пока он не оформит новые, заключил юрист.

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