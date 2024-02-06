Каких святых почитают 6 февраля и чего не советуют делать в Аксиньин день. Традиции и приметы

Вместе с Ксенией Петербургской 6 февраля вспоминают и её святую покровительницу — преподобную Ксению Римлянку (Миласскую). Она жила в V веке и тоже помогала людям.

В народе считалось, что этот день совсем не подходит для работы. Запрещалось заниматься рукоделием, стиркой, стричь ногти и волосы.

Хозяйки даже еду старались приготовить накануне. Они верили, что 6 февраля на столе должны быть вареники с овощной начинкой, постные супы и пироги с творогом или сыром.

Обычно 6 февраля проводили в кругу семьи и в молитвах просили о счастливой семейной жизни, избавлении от врагов и безденежья.

А по погоде в этот день определяли, какой будет весна: если светит солнце — это к ранней и тёплой весне, а если метель — к поздней и холодной.

Кстати, о погоде. Вслед за потеплением в Москву снова придут морозы. Вот какой день будет самым холодным.