Жизнь
19:20, 16 января 2024
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Каких витаминов не хватает, если сводит ноги? Список от врача

Каждый хоть раз сталкивался с мышечными спазмами, такими внезапными и болезненными. Такое может случиться и после тренировки, и просто, пока вы лежите на диване. Но чаще всего судороги случаются по ночам, а сводит именно ноги. Разбираемся, из-за чего происходят болезненные сокращения мышц, как этого избежать и как исправить возникшую ситуацию.
Freepik/Drazen Zigic

Freepik/Drazen Zigic

Врач-невролог Мариинской больницы в Петербурге Ольга Рублёва объяснила, что судороги могут случаться при сильных нагрузках, во время беременности, а также во время сна в неудобной или неестественной позе. Также спазмы могут быть связаны с нехваткой витаминов, обезвоживанием и отравлением.

По словам врача-терапевт ВСК Алины Красиковой, дефицит калия может стать причиной болезненного сокращения мышц. Этот металл наряду с натрием и магнием участвует в регулировании электрических сигналов в нашем теле. А его нехватка нарушает электролитный баланс. Так что бананы, шпинат и картошка всегда должны быть в рационе. Для мышц полезен и магний. Его можно получить из орехов, семян, зелёных овощей и цельнозерновых продуктов.

Вот какие ещё витамины должны быть в норме, чтобы избежать судорог:

  • кальций (его дефицит усиливает возбудимость нервной системы и мышц);
  • витамин D (важен для костей, настроения и влияет на показатели, отвечающие за сокращение мышц бедра);
  • витамин Е (снижает окислительный стресс в клетках);
  • витамины группы B (они участвуют почти во всех процессах в организме).

Рублёва уточнила, что для профилактики судорог важно уделять внимание питанию. В рационе должны быть зелёные овощи, орехи, бобовые, молочка, цельнозерновой хлеб, курага и финики. А вот на сладкое и кофеин лучше не налегать. Умеренный спорт также приветствуется.

О том, почему ноги отекают и болят, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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