Жизнь
08:00, 29 декабря 2023
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Какими будут весна и лето в следующем году: 5 народных примет января

Существует множество примет, которые помогают предсказать погоду на будущую весну и даже лето. Портал News.ru сопоставил народные поверья и выделил главные приметы первого зимнего месяца на более тёплые сезоны. Вот они:

Какими будут весна и лето в следующем году: 5 народных примет января
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  • если прошлый январь был тёплым, в этом январе стоит ждать морозов;
  • тепло в начале года предвещает поздний приход весны, холодный май;
  • морозный январь сулит жаркое лето, а крупные сосульки — урожайный год. Но вот грибы пойдут только к осени;
  • после частых метелей в январе стоит готовиться к частым дождям летом;
  • безоблачное небо и солнце после Старого Нового года — знамение богатого урожая.

Узнать о других приметах первого зимнего месяца можно здесь.

Автор:Евгений Грин
Редакция
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