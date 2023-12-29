08:00, 29 декабря 2023
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Какими будут весна и лето в следующем году: 5 народных примет января
Существует множество примет, которые помогают предсказать погоду на будущую весну и даже лето. Портал News.ru сопоставил народные поверья и выделил главные приметы первого зимнего месяца на более тёплые сезоны. Вот они:
- если прошлый январь был тёплым, в этом январе стоит ждать морозов;
- тепло в начале года предвещает поздний приход весны, холодный май;
- морозный январь сулит жаркое лето, а крупные сосульки — урожайный год. Но вот грибы пойдут только к осени;
- после частых метелей в январе стоит готовиться к частым дождям летом;
- безоблачное небо и солнце после Старого Нового года — знамение богатого урожая.
Узнать о других приметах первого зимнего месяца можно здесь.