Какое давление считается нормой и когда можно говорить о «барической пиле». Объясняет метеоролог

При этом колебания в 5–10 мм рт. ст. в ту или иную сторону вполне допустимы и особо не ощущаются, особенно если они происходят постепенно в течение недели. А вот плюс 10–20 мм рт. ст. к норме можно рассматривать как высокое давление.

Если же речь идёт о понижении давления относительно «нормального» на 20 мм рт. ст. и ниже, уже можно говорить о «барическом дне» или «глубоком циклоне» — так, по словам метеоролога, называются циклоны, в центре которых давление не превышает 727 мм рт. ст.

Стали ли «барические пилы» возникать чаще

Изменение температуры атмосферы и океанских течений не прошло незамеченным: в самых разных частях планеты участились погодные бедствия вроде сильных снегопадов, штормов и ураганов, которые раньше там были редкостью.

Не обошёл климатический хаос и Россию: чаще стали фиксироваться экстремально низкие или аномально высокие температуры и природные катаклизмы.

Однако сами по себе скачки атмосферного давления, пусть сейчас их фиксируют чаще и освещают лучше, чем, скажем, в позапрошлом веке — явление, мягко говоря, не новое. И если рассматривать историю человечества на длинном отрезке, годы с экстремальными пиками температур и резкими сменами погоды люди переживали не раз, а они в свою очередь сменялись относительно спокойными.