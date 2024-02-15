Жизнь
Опубликовано 15 февраля 2024, 08:40
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Какое давление считается нормой и когда можно говорить о «барической пиле». Объясняет метеоролог

Пару дней назад было 720 миллиметров ртутного столба, теперь 750, а завтра 737? Для большинства людей эти цифры ничего не значат, а вот люди с так называемой метеочувствительностью от одного описания могут застонать от фантомной или настоящей боли. Такие резкие колебания атмосферного давления туда-сюда называют «барической пилой». Что это такое на самом деле, какое давление считается нормой и на именно реагируют люди, рассказала метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.
freepik.com

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Что такое «барическая пила» и как она возникает

Термин «барическая пила» пошёл в народ несколько лет назад с лёгкой руки журналистов, которые решили объяснить атмосферное явление на «наглядном примере». Обычно при этом рисуют смены давления в виде графика, на котором видны «пики» — «зубцы» пилы.

Однако на самом деле такие картинки далеки от того, что на самом деле фиксируют метеорологи, объяснила Макарова. Графики, составляемые на метеостанциях с помощью барометра и соединённого с ним барографа (прибор, представляющий собой барабан с лентой, на которой рисует график давления «лапка» с чернилами), на самом деле не фиксируют столь резких прыжков давления, какими они кажутся, если составлять график по пиковым значениям дня и ночи в течении недели.

Если оно будет меняться часто, это может напомнить какую-то «пилу» с очень маленькими зубчиками. Но часто — это относительное понятие. То, что называют барической пилой, на таком графике как пила не выглядит — давление будет повышаться или понижаться постепенно.

Марина Макарова
ведущий метеоролог Гидрометцентра России

«На самом деле всё происходит куда более плавно и сглаженно, природа — она не пила», — поясняет Макарова.

Как атмосферное давление связано с погодой

Смена давления обычно сопровождается сменой погоды — это обусловлено движением воздушных масс. Циклоны — воздушные массы в виде атмосферного вихря с областью низкого давления в центре. Обычно циклоны несут с собой осадки, при этом летом они сопровождаются похолоданием, а зимой нередко — потеплением.

Антициклоны — области устойчивого повышенного атмосферного давления, располагающиеся между циклонами. Они сопровождаются сухой малооблачной погодой со слабым ветром или безветрием. При этом зимой антициклон может нести с собой сильные морозы, а летом, наоборот, устойчивую жару.

В некоторых регионах колебания атмосферного давления менее выражены за счёт более постоянного климата. Но средней полосе России не так повезло.

В холодное полугодие — с середины октября до середины апреля — в наших умеренных широтах циклоны — более глубокие, антициклоны — более мощные, воздушные массы перемещаются быстрее. И изменения колебания атмосферного давления с большей амплитудой происходит именно зимой, мы можем увидеть это на графике. В тёплое время года давление меняется менее выраженно.

Марина Макарова
ведущий метеоролог Гидрометцентра России

Чаще всего резкие колебания давления с контрастом температур и сменой погоды наблюдаются весной, зимой и осенью. Опасными считаются «взрывные» процессы — быстрое, стремительное образование циклона и его движение может сопровождаться резким падением атмосферного давления в тех регионах, куда он приходит. И если изменение превышает 24 гектопаскаля (18 мм рт. ст.) за сутки или 12 гПа (9 мм рт. ст.) за 6 часов, это может быть действительно неприятным по ощущениям, признаёт эксперт Гидрометцентра.

Какое атмосферное давление считается нормальным, повышенным и пониженным

Нормальным на уровне моря (например, в Санкт-Петербурге) считается 760 мм рт. ст. Но норма в целом зависит от географического положения и прежде всего от высоты над уровнем моря.

Для Москвы, которая в среднем находится на высоте 160 м над уровнем моря, нормой считается 746–748 мм рт. ст., пояснила Марина Макарова. «Но для Москвы в принципе характерен большой перепад высот, и, путешествуя из одного конца города в другой, можно испытать на себе колебания давления. Правда, здоровый человек при этом ничего не ощутит, да и чувствительный тоже за счёт постепенного изменения. А вот в небоскрёбах, например в "Москва-Сити", оборудованных скоростными лифтами, при подъёме может закладывать уши, как в самолёте, — там тоже атмосферное давление резко падает при подъёме».

Таким образом, чем выше над уровнем моря расположена местность, тем меньшее атмосферное давление будет для неё «нормой».

При этом колебания в 5–10 мм рт. ст. в ту или иную сторону вполне допустимы и особо не ощущаются, особенно если они происходят постепенно в течение недели. А вот плюс 10–20 мм рт. ст. к норме можно рассматривать как высокое давление.

Если же речь идёт о понижении давления относительно «нормального» на 20 мм рт. ст. и ниже, уже можно говорить о «барическом дне» или «глубоком циклоне» — так, по словам метеоролога, называются циклоны, в центре которых давление не превышает 727 мм рт. ст.

Стали ли «барические пилы» возникать чаще

Изменение температуры атмосферы и океанских течений не прошло незамеченным: в самых разных частях планеты участились погодные бедствия вроде сильных снегопадов, штормов и ураганов, которые раньше там были редкостью.

Не обошёл климатический хаос и Россию: чаще стали фиксироваться экстремально низкие или аномально высокие температуры и природные катаклизмы.

Однако сами по себе скачки атмосферного давления, пусть сейчас их фиксируют чаще и освещают лучше, чем, скажем, в позапрошлом веке — явление, мягко говоря, не новое. И если рассматривать историю человечества на длинном отрезке, годы с экстремальными пиками температур и резкими сменами погоды люди переживали не раз, а они в свою очередь сменялись относительно спокойными.

Ещё академик Обухов, который когда-то возглавлял Институт физики атмосферы, отмечал, что с потеплением климата погода становится более нервной, в атмосфере больше турбулентности. Но в нашем регионе существует ещё и межгодовая изменчивость. Этой зимой, например, у нас переменчивая погода, но не так давно были и годы, когда погода проявляет стабильность.

Марина Макарова
ведущий метеоролог Гидрометцентра России

Как люди реагируют на изменение атмосферного давления

В норме на каждого из нас ежесекундно давит воздушный столб весом в несколько тонн, но люди этого не ощущают благодаря внутреннему давлению в нашем теле. Специальные нервные окончания, чувствительные к давлению (барорецепторы), регулируют кровяное давление и выравнивают его с внешним атмосферным, расширяя или сужая сосуды.

Это древний адаптационный механизм, способный противостоять даже сильным колебаниям давления — в противном случае люди не смогли бы нырять под воду, летать на самолётах и даже подниматься в горы. Однако у некоторых людей он может начать работать хуже на фоне каких-то заболеваний и не успевать перестраиваться под изменения погоды. Это и принято называть метеочувствительностью.

Нормальный человек эти смены давления не чувствует. Так называемые метеочувствительные люди реагируют прежде всего на изменение температуры, уровень инсоляции, потом осадки, ветер, космическая погода, и только потом идёт давление. Но все изменения элементов погоды связаны с атмосферными волнами, изменением давления, так что погоду мы воспринимаем в комплексе. Кто-то страдает от высокого давления, кто-то от низкого, мы все по-разному воспринимаем погоду, так что сами по себе перемены — это хорошо, можно отдохнуть. На резкие перемены реагируют прежде всего пожилые и больные люди, у которых ослаблен адаптационный механизм.

Марина Макарова
ведущий метеоролог Гидрометцентра России

Перепады давления способны вызвать головную или суставную боль, слабость, тошноту, повышение артериального давления, учащение приступов стенокардии. При этом сильный антициклон подкашивает астматиков и аллергиков, потому что в сухом и малоподвижном воздухе содержится множество вредных примесей. А циклон опасен кислородным голоданием, который проявляется как сильная лень и слабость.

Чтобы снизить зависимость от погоды, в первую очередь необходимо постараться нормализовать режим труда и отдыха, вести здоровый образ жизни и лечить те заболевания, которые увеличивают шансы стать чувствительными к «барической пиле», — сердечно-сосудистые, суставные заболевания, диабет, астму.

Однако лучше не зацикливаться на метеочувствительности, а просто уделять внимание своему здоровью и использовать прогнозы погоды, чтобы планировать свои активности и отдых, уверена эксперт Гидрометцентра Марина Макарова.

«Потому что природу мы точно не переделаем, но отдавать ей всю ответственность за наше состояние тоже не совсем правильно» , — пояснила она.

Автор:Ника Белова
Редакция
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