Какое давление считается нормой и когда можно говорить о «барической пиле». Объясняет метеоролог
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Что такое «барическая пила» и как она возникает
Термин «барическая пила» пошёл в народ несколько лет назад с лёгкой руки журналистов, которые решили объяснить атмосферное явление на «наглядном примере». Обычно при этом рисуют смены давления в виде графика, на котором видны «пики» — «зубцы» пилы.
Однако на самом деле такие картинки далеки от того, что на самом деле фиксируют метеорологи, объяснила Макарова. Графики, составляемые на метеостанциях с помощью барометра и соединённого с ним барографа (прибор, представляющий собой барабан с лентой, на которой рисует график давления «лапка» с чернилами), на самом деле не фиксируют столь резких прыжков давления, какими они кажутся, если составлять график по пиковым значениям дня и ночи в течении недели.
Если оно будет меняться часто, это может напомнить какую-то «пилу» с очень маленькими зубчиками. Но часто — это относительное понятие. То, что называют барической пилой, на таком графике как пила не выглядит — давление будет повышаться или понижаться постепенно.
«На самом деле всё происходит куда более плавно и сглаженно, природа — она не пила», — поясняет Макарова.
Как атмосферное давление связано с погодой
Смена давления обычно сопровождается сменой погоды — это обусловлено движением воздушных масс. Циклоны — воздушные массы в виде атмосферного вихря с областью низкого давления в центре. Обычно циклоны несут с собой осадки, при этом летом они сопровождаются похолоданием, а зимой нередко — потеплением.
Антициклоны — области устойчивого повышенного атмосферного давления, располагающиеся между циклонами. Они сопровождаются сухой малооблачной погодой со слабым ветром или безветрием. При этом зимой антициклон может нести с собой сильные морозы, а летом, наоборот, устойчивую жару.
В некоторых регионах колебания атмосферного давления менее выражены за счёт более постоянного климата. Но средней полосе России не так повезло.
В холодное полугодие — с середины октября до середины апреля — в наших умеренных широтах циклоны — более глубокие, антициклоны — более мощные, воздушные массы перемещаются быстрее. И изменения колебания атмосферного давления с большей амплитудой происходит именно зимой, мы можем увидеть это на графике. В тёплое время года давление меняется менее выраженно.
Чаще всего резкие колебания давления с контрастом температур и сменой погоды наблюдаются весной, зимой и осенью. Опасными считаются «взрывные» процессы — быстрое, стремительное образование циклона и его движение может сопровождаться резким падением атмосферного давления в тех регионах, куда он приходит. И если изменение превышает 24 гектопаскаля (18 мм рт. ст.) за сутки или 12 гПа (9 мм рт. ст.) за 6 часов, это может быть действительно неприятным по ощущениям, признаёт эксперт Гидрометцентра.
Какое атмосферное давление считается нормальным, повышенным и пониженным
Нормальным на уровне моря (например, в Санкт-Петербурге) считается 760 мм рт. ст. Но норма в целом зависит от географического положения и прежде всего от высоты над уровнем моря.
Для Москвы, которая в среднем находится на высоте 160 м над уровнем моря, нормой считается 746–748 мм рт. ст., пояснила Марина Макарова. «Но для Москвы в принципе характерен большой перепад высот, и, путешествуя из одного конца города в другой, можно испытать на себе колебания давления. Правда, здоровый человек при этом ничего не ощутит, да и чувствительный тоже за счёт постепенного изменения. А вот в небоскрёбах, например в "Москва-Сити", оборудованных скоростными лифтами, при подъёме может закладывать уши, как в самолёте, — там тоже атмосферное давление резко падает при подъёме».
Таким образом, чем выше над уровнем моря расположена местность, тем меньшее атмосферное давление будет для неё «нормой».
При этом колебания в 5–10 мм рт. ст. в ту или иную сторону вполне допустимы и особо не ощущаются, особенно если они происходят постепенно в течение недели. А вот плюс 10–20 мм рт. ст. к норме можно рассматривать как высокое давление.
Если же речь идёт о понижении давления относительно «нормального» на 20 мм рт. ст. и ниже, уже можно говорить о «барическом дне» или «глубоком циклоне» — так, по словам метеоролога, называются циклоны, в центре которых давление не превышает 727 мм рт. ст.
Стали ли «барические пилы» возникать чаще
Изменение температуры атмосферы и океанских течений не прошло незамеченным: в самых разных частях планеты участились погодные бедствия вроде сильных снегопадов, штормов и ураганов, которые раньше там были редкостью.
Не обошёл климатический хаос и Россию: чаще стали фиксироваться экстремально низкие или аномально высокие температуры и природные катаклизмы.
Однако сами по себе скачки атмосферного давления, пусть сейчас их фиксируют чаще и освещают лучше, чем, скажем, в позапрошлом веке — явление, мягко говоря, не новое. И если рассматривать историю человечества на длинном отрезке, годы с экстремальными пиками температур и резкими сменами погоды люди переживали не раз, а они в свою очередь сменялись относительно спокойными.
Ещё академик Обухов, который когда-то возглавлял Институт физики атмосферы, отмечал, что с потеплением климата погода становится более нервной, в атмосфере больше турбулентности. Но в нашем регионе существует ещё и межгодовая изменчивость. Этой зимой, например, у нас переменчивая погода, но не так давно были и годы, когда погода проявляет стабильность.
Как люди реагируют на изменение атмосферного давления
В норме на каждого из нас ежесекундно давит воздушный столб весом в несколько тонн, но люди этого не ощущают благодаря внутреннему давлению в нашем теле. Специальные нервные окончания, чувствительные к давлению (барорецепторы), регулируют кровяное давление и выравнивают его с внешним атмосферным, расширяя или сужая сосуды.
Это древний адаптационный механизм, способный противостоять даже сильным колебаниям давления — в противном случае люди не смогли бы нырять под воду, летать на самолётах и даже подниматься в горы. Однако у некоторых людей он может начать работать хуже на фоне каких-то заболеваний и не успевать перестраиваться под изменения погоды. Это и принято называть метеочувствительностью.
Нормальный человек эти смены давления не чувствует. Так называемые метеочувствительные люди реагируют прежде всего на изменение температуры, уровень инсоляции, потом осадки, ветер, космическая погода, и только потом идёт давление. Но все изменения элементов погоды связаны с атмосферными волнами, изменением давления, так что погоду мы воспринимаем в комплексе. Кто-то страдает от высокого давления, кто-то от низкого, мы все по-разному воспринимаем погоду, так что сами по себе перемены — это хорошо, можно отдохнуть. На резкие перемены реагируют прежде всего пожилые и больные люди, у которых ослаблен адаптационный механизм.
Перепады давления способны вызвать головную или суставную боль, слабость, тошноту, повышение артериального давления, учащение приступов стенокардии. При этом сильный антициклон подкашивает астматиков и аллергиков, потому что в сухом и малоподвижном воздухе содержится множество вредных примесей. А циклон опасен кислородным голоданием, который проявляется как сильная лень и слабость.
Чтобы снизить зависимость от погоды, в первую очередь необходимо постараться нормализовать режим труда и отдыха, вести здоровый образ жизни и лечить те заболевания, которые увеличивают шансы стать чувствительными к «барической пиле», — сердечно-сосудистые, суставные заболевания, диабет, астму.
Однако лучше не зацикливаться на метеочувствительности, а просто уделять внимание своему здоровью и использовать прогнозы погоды, чтобы планировать свои активности и отдых, уверена эксперт Гидрометцентра Марина Макарова.
«Потому что природу мы точно не переделаем, но отдавать ей всю ответственность за наше состояние тоже не совсем правильно» , — пояснила она.