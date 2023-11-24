Какой будет зима? Подскажет Феодор Студит. Его вспоминают 24 ноября

В день Феодора Студита пытались предугадать, какой будет погода будущей зимой. Если шёл мокрый снег — это к потеплению. Светит солнце — к похолоданию.

24 ноября старались много не разговаривать и уж тем более не ругаться, а также не думать о плохом. Но прожить на расслабоне тоже не получалось — нельзя долго спать, лениться и переедать. А ещё в этот день не играли свадьбы и даже не ходили свататься — боялись, что брак не сложится.

Сегодня же отмечается Всемирный день отказа от покупок. Удивительно, но именно этот день выбран для начала глобальной акции «Чёрная пятница». Мы недавно рассказывали о том, как потратить деньги выгодно, а не просто раскидать их по всем магазинам.