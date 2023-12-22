Какой бывает запой и как отличить один вид от другого
По статистике, средний показатель употребления алкоголя по России составляет 3,1 л этанола на душу населения. Употребляя спиртные напитки в значительных количествах на протяжении длительного времени, многие уходят в запой, а выйти из него самостоятельно бывает очень сложно. Дмитрий Вашкин, врач-нарколог, главный врач «Клиники Маршака», рассказал, какой бывает запой и как отличить один вид от другого.
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Запой — это психическое и физическое состояние, характеризующееся непреодолимым желанием и потребностью в употреблении алкоголя. То есть человек пьёт несколько дней подряд и не может остановиться. Зависимый теряет контроль над своими действиями, не способен удержаться от употребления спиртного даже при ухудшении здоровья.
Псевдо- и истинный запой — что это
Многие люди даже не догадываются, что состояние «запоя» разделяют на два вида: псевдо- и истинный запой.
Псевдозапой
Под псевдозапоем принято понимать недлительное употребление алкоголя, вызванное бытовыми причинами (праздники, новые покупки, достижения и любые другие события, которые «нужно обмыть»). Такой запой прекращается из-за необходимости выхода на работу, нехватки денег или других внешних факторов.
Основные признаки псевдозапоя:
- Употребление непродолжительное. Часто встречаются случаи запоя на выходные дни, начинающиеся в пятницу и заканчивающиеся в воскресенье.
- Разрушительность и зависимость не так сильна. Такой запой ещё не так сильно разрушает организм, как истинный, однако это первый и очень верный шаг к глубокому, истинному запою. Например, когда «поводов» станет больше или исчезнут внешние факторы, требующие трезвости, человек может скатиться в истинный запой. При данном запое не возникает непреодолимой тяги к алкоголю, и выйти из него человек может самостоятельно, без помощи врача.
- В период псевдозапоя человек страдает от похмелья, а не синдрома отмены алкоголя. Это значит, что повторное употребление алкоголя делает состояние человека только хуже.
Истинный запой
Истинный запой — гораздо более опасное явление, чем псевдозапой, и проявляется у человека уже на последних стадиях алкоголизма.
Этиловый спирт становится неотъемлемой частью обмена веществ в организме человека, тем самым формируя у него тяжелейшую зависимость уже на физиологическом уровне.
В отличие от псевдозапоя, при истинном человека не смогут вывести из данного состояния никакие внешние факторы, так как алкоголь становится частью его жизни и физиологических внутренних процессов.
Чем отличается псевдозапой от истинного запоя
Основные критерии отличия двух видов запоя:
- Продолжительность употребления алкоголя. Псевдозапой может длиться различное количество времени и зависит от социальных поводов и внешних причин, например таких, как праздники. А интервалы между такими запоями также варьируются из раза в раз. В то время как истинный запой — затяжная форма употребления алкоголя — и интервалы между истинными запоями всегда одинаковые, так как организму физиологически необходимо подкрепление в виде очередной дозы алкоголя.
- Зависимость. Во время псевдозапоя человек не испытывает непреодолимой тяги к алкоголю и его состояние позволяет ему отказаться от алкоголя самостоятельно. В случае истинного запоя алкоголь превращается в часть обмена веществ в организме, поэтому человек начинает испытывать сильную физиологическую зависимость от алкоголя. Выход из истинного запоя возможен только при участии внешней помощи специалиста.
- Вид алкоголя. Когда зависимость при истинных запоях становится настолько сильна, что новая доза алкогольной продукции становится на первое место в жизни человека, он начинает употреблять не только алкоголь в привычном понимании, но и суррогаты алкоголя, то есть жидкости, не предназначенные для приёма, но содержащие некоторое количество спирта. При псевдозапое человек употребляет лишь те виды алкоголя, которые приходятся ему по вкусу.
- Похмелье. В период псевдозапоя повторное употребление алкоголя делает состояние человека только хуже, в то время как при истинном запое человеку необходимо «опохмелиться», чтобы вновь чувствовать себя хорошо.