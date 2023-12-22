Какой бывает запой и как отличить один вид от другого

Запой — это психическое и физическое состояние, характеризующееся непреодолимым желанием и потребностью в употреблении алкоголя. То есть человек пьёт несколько дней подряд и не может остановиться. Зависимый теряет контроль над своими действиями, не способен удержаться от употребления спиртного даже при ухудшении здоровья.

Псевдо- и истинный запой — что это

Многие люди даже не догадываются, что состояние «запоя» разделяют на два вида: псевдо- и истинный запой.

Псевдозапой

Под псевдозапоем принято понимать недлительное употребление алкоголя, вызванное бытовыми причинами (праздники, новые покупки, достижения и любые другие события, которые «нужно обмыть»). Такой запой прекращается из-за необходимости выхода на работу, нехватки денег или других внешних факторов.

Основные признаки псевдозапоя:

Употребление непродолжительное. Часто встречаются случаи запоя на выходные дни, начинающиеся в пятницу и заканчивающиеся в воскресенье.

Разрушительность и зависимость не так сильна. Такой запой ещё не так сильно разрушает организм, как истинный, однако это первый и очень верный шаг к глубокому, истинному запою. Например, когда «поводов» станет больше или исчезнут внешние факторы, требующие трезвости, человек может скатиться в истинный запой. При данном запое не возникает непреодолимой тяги к алкоголю, и выйти из него человек может самостоятельно, без помощи врача.

В период псевдозапоя человек страдает от похмелья, а не синдрома отмены алкоголя. Это значит, что повторное употребление алкоголя делает состояние человека только хуже.

Истинный запой

Истинный запой — гораздо более опасное явление, чем псевдозапой, и проявляется у человека уже на последних стадиях алкоголизма.

Этиловый спирт становится неотъемлемой частью обмена веществ в организме человека, тем самым формируя у него тяжелейшую зависимость уже на физиологическом уровне.

В отличие от псевдозапоя, при истинном человека не смогут вывести из данного состояния никакие внешние факторы, так как алкоголь становится частью его жизни и физиологических внутренних процессов.

Чем отличается псевдозапой от истинного запоя

Основные критерии отличия двух видов запоя: