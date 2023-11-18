Жизнь
10:00, 18 ноября 2023
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День рождения самого известного волшебника и не только. Какие праздники отмечают 18 ноября

Для тех, кому осенняя погода навевает только тоску и уныние, стоит добавлять в жизнь немного праздника. Тем более что они случаются каждый день — можно просто выбрать подходящий или тот, что запал в сердце. Сегодня, например, хорошо поздравить с днём рождения главного новогоднего волшебника — Деда Мороза — и ушастого весельчака из вселенной Диснея — Микки-Мауса.

День рождения самого известного волшебника и не только. Какие праздники отмечают 18 ноября

© Kelsey Chance / Unsplash

Для любителей устроить посиделки есть несколько хороших поводов для 18 ноября. Среди них:

  • день рождения Деда Мороза (празднуется только в России);
  • день рождения Микки-Мауса (празднуется только в США);
  • день стационарного кнопочного телефона;
  • Всемирная неделя правильного использования антибиотиков (стартует как раз 18 ноября).

В народе 18 ноября празднуют Ионов день, он связан с свадьбами, сватовством и выбором второй половинки. Поэтому тяжёлую работу на этот день не планировали, как и серьёзных дел. Есть даже целый список примет для этого дня, и почитать о них можно вот здесь.

Ещё 18 ноября можно поздравить именинников, среди которых:

  • Гавриил;
  • Григорий;
  • Тимофей;
  • Тихон.
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