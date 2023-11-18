День рождения самого известного волшебника и не только. Какие праздники отмечают 18 ноября

Для любителей устроить посиделки есть несколько хороших поводов для 18 ноября. Среди них:

день рождения Деда Мороза (празднуется только в России);

день рождения Микки-Мауса (празднуется только в США);

день стационарного кнопочного телефона;

Всемирная неделя правильного использования антибиотиков (стартует как раз 18 ноября).

В народе 18 ноября празднуют Ионов день, он связан с свадьбами, сватовством и выбором второй половинки. Поэтому тяжёлую работу на этот день не планировали, как и серьёзных дел. Есть даже целый список примет для этого дня, и почитать о них можно вот здесь.

Ещё 18 ноября можно поздравить именинников, среди которых: