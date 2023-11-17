Какой праздник отмечают 15 ноября и почему в этот день нужно сидеть дома

17 ноября отмечают:

Международный день недоношенных детей.

Международный день студентов.

Также в этот день почитают память священномучеников Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея. Предание гласит, что они были учениками одного из последователей апостола Павла и обратили многих язычников в свою веру. За это они и поплатились. Местные власти схватили верующих, пытали и заставляли отречься от Христа, и после долгих мучений предали их смерти.

На Руси этот день назвали Ерёминым. Считалось, что в этот день нужно оставаться дома, даже не выходить во двор. Иначе можно было столкнуться с нечистью. А она в этот день, по преданию, пытается проникнуть в избу и украсть огонь или уголь. «Ерёма — сиди дома», говорили славяне. Не впускали в дом знакомых и тем более не давали им огонь (а вдруг в знакомых обратилась нечисть?). «Светец, крепко держи лучину, чтобы ни нагаринки из избы не утянула нечистая сила», приговаривали славяне.

Считалось, что в этот день не нужно ничего праздновать, уж тем более свадьбу, мол, молодожёны быстро расстанутся.

Народные приметы 17 ноября

Как понятно из описания выше, выходить из дома в этот день – плохая примета для славян.

По народным приметам погода испортится, если в Еремин день облака волнистые, похожие на морские волны. Если закат будет зеленоватым, то ждать оттепели. Выпадет много снега? ждать урожайный год. Лес чернеет? скоро оттепель.

Из полезного: с читалось, что если в этот день не выпустить из дома пьющего мужа, он завяжет с алкоголем.

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