Какой праздник отмечают 15 ноября и почему в этот день нужно сидеть дома
17 ноября (4 ноября по старому стилю) православная церковь вспоминает святых великомучеников Никандра и пресвитера Ермия, а в народном календаре это т день называют Ерёминым. Рассказываем, что можно и нельзя делать 17 ноября и какие ещё праздники отмечают в этот день.
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17 ноября отмечают:
- Международный день недоношенных детей.
- Международный день студентов.
Также в этот день почитают память священномучеников Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея. Предание гласит, что они были учениками одного из последователей апостола Павла и обратили многих язычников в свою веру. За это они и поплатились. Местные власти схватили верующих, пытали и заставляли отречься от Христа, и после долгих мучений предали их смерти.
На Руси этот день назвали Ерёминым. Считалось, что в этот день нужно оставаться дома, даже не выходить во двор. Иначе можно было столкнуться с нечистью. А она в этот день, по преданию, пытается проникнуть в избу и украсть огонь или уголь. «Ерёма — сиди дома», говорили славяне. Не впускали в дом знакомых и тем более не давали им огонь (а вдруг в знакомых обратилась нечисть?). «Светец, крепко держи лучину, чтобы ни нагаринки из избы не утянула нечистая сила», приговаривали славяне.
Считалось, что в этот день не нужно ничего праздновать, уж тем более свадьбу, мол, молодожёны быстро расстанутся.
Народные приметы 17 ноября
Как понятно из описания выше, выходить из дома в этот день – плохая примета для славян.
По народным приметам погода испортится, если в Еремин день облака волнистые, похожие на морские волны. Если закат будет зеленоватым, то ждать оттепели. Выпадет много снега? ждать урожайный год. Лес чернеет? скоро оттепель.
Из полезного: с читалось, что если в этот день не выпустить из дома пьющего мужа, он завяжет с алкоголем.
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