Какой праздник отмечают 6 декабря и почему в этот день нельзя надевать новую обувь

Епископ Митрофан Воронежский жил в 17–18 веке и заботился об укреплении православия, возводил новые обители и боролся со старообрядчеством. Люди на Руси в день его памяти пекли пироги и варили пиво, а потом устраивали застолья с играми.

В честь жившего в 13 веке Александра Невского на Руси поминали павших воинов и гадали об ушедших на войну — по булкам, в одну из которых клали крест.

В этот день нельзя было носить новую (к проблемам) и неудобную (к сложностям в переговорах) обувь. Незамужним — есть приготовленное дома, а то ещё год останутся в девках. Также люди старались не говорить громко и не кричать, а уж тем более не злиться и не ссориться. А чтобы не поругаться с родными, в этот день было принято ни у кого не просить о помощи.

Нельзя было завидовать чужим удачам и счастью, иначе своего придётся ждать очень долго. Как и переезжать на новое место или далеко уезжать — чтобы не навлечь неудачи. Удачу же можно было заполучить, если искренне порадоваться чужому успеху.

Зато все в Митрофанов день не забывали причесаться. Верили, что в противном случае жизнь будет спутанной.

Конечно, в этот день следили и за погодой. Если мало облаков, значит, будет холодно и ясно, а тепло — если облака вытянулись полосами.