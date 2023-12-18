Какую красную рыбу нельзя покупать? Объяснили в Роскачестве
Красная рыба — не только элемент здорового питания, но и популярная составляющая праздничного стола, а на носу Новый год. Видов её немало, предпочтения у всех разные, но рекомендации для выбора — одни. Их в беседе с РИА «Новости» назвали специалисты Роскачества. Обратить внимание нужно на внешний вид, в том числе цвет и мышечную ткань, а также состав.
Цвет рыбы должен быть равномерным и не тусклым, без разводов, коричневых и жёлтых пятен. Яркость его зависит от вида рыбы. Например, горбуша, нерка и чавыча и должны быть более насыщенного, но если слишком яркого красного или розового цвета вдруг сёмга — не исключено, что в неё добавили красителей.
Также нужно обратить внимание, как выглядит поверхность рыбы. Она должна быть чистой, без повреждений, расслоений и дряблости. А мышечная ткань — умеренно плотной.
На упаковке должны указывать, из какого сырья рыба — охлажденного или замороженного.
Если говорить о составе, то идеально, чтобы в нём были только рыба и соль. По ГОСТу количество соли в малосолёной лососёвой рыбе — 3–5%, а в слабосолёной — от 5–8% процентов. С тихоокеанской немного по-иному: в малосолёной — 3–5%, слабосолёной — 5–9%, среднесолёной — 9–12%, а в крепкосолёной — более 12%.
В составе рыбы допустимо наличие консервантов — сорбиновой и бензойной кислот.
После этого остаётся один вопрос: а какая же красная рыба самая лучшая? По мнению руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, полезнее выросшая в естественных условиях. Особенно ценится та, что родом с Дальнего Востока.