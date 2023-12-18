Какую красную рыбу нельзя покупать? Объяснили в Роскачестве

Цвет рыбы должен быть равномерным и не тусклым, без разводов, коричневых и жёлтых пятен. Яркость его зависит от вида рыбы. Например, горбуша, нерка и чавыча и должны быть более насыщенного, но если слишком яркого красного или розового цвета вдруг сёмга — не исключено, что в неё добавили красителей.

Также нужно обратить внимание, как выглядит поверхность рыбы. Она должна быть чистой, без повреждений, расслоений и дряблости. А мышечная ткань — умеренно плотной.

На упаковке должны указывать, из какого сырья рыба — охлажденного или замороженного.

Если говорить о составе, то идеально, чтобы в нём были только рыба и соль. По ГОСТу количество соли в малосолёной лососёвой рыбе — 3–5%, а в слабосолёной — от 5–8% процентов. С тихоокеанской немного по-иному: в малосолёной — 3–5%, слабосолёной — 5–9%, среднесолёной — 9–12%, а в крепкосолёной — более 12%.

В составе рыбы допустимо наличие консервантов — сорбиновой и бензойной кислот.

После этого остаётся один вопрос: а какая же красная рыба самая лучшая? По мнению руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, полезнее выросшая в естественных условиях. Особенно ценится та, что родом с Дальнего Востока.