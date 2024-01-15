19:20, 15 января 2024
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Рэпер спел о своих грехах и получил два пожизненных срока
Музыканты нередко делают подробности жизни строчками своих песен, но, как правило, такие признания не вредят их будущему. А вот случай, рассказанный CBC, — это исключение. 24-летний канадский рэпер T-Sav (Тайрел Нгуен) спел о том, как убивал, и получил после этого два пожизненных срока. Всё просто — его трек приобщили к доказательствам в уголовном деле.
Песня T-Sav «Моя жизнь» посвящена разборкам между двумя местными бандами — «Братья-хранители» и «Красные скорпионы». В ней были строчки о том, что в 2017 году рэпер сам участвовал в нападении на банду, в результате которого погибли два человека, в том числе случайный прохожий.
Кроме трека, большую роль сыграли показания свидетеля. Им оказался друг Нгуена, который жил с ним в одном доме.
Доказательства этого дела нельзя назвать обычными, как и смягчающее обстоятельство в виде наличия кота, которое фигурировало в одном из российских уголовных дел. Мужчину судили за хранение оружия, причинение лёгкого вреда здоровью и хулиганство.