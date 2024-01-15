Рэпер спел о своих грехах и получил два пожизненных срока

Песня T-Sav «Моя жизнь» посвящена разборкам между двумя местными бандами — «Братья-хранители» и «Красные скорпионы». В ней были строчки о том, что в 2017 году рэпер сам участвовал в нападении на банду, в результате которого погибли два человека, в том числе случайный прохожий.

Кроме трека, большую роль сыграли показания свидетеля. Им оказался друг Нгуена, который жил с ним в одном доме.

Доказательства этого дела нельзя назвать обычными, как и смягчающее обстоятельство в виде наличия кота, которое фигурировало в одном из российских уголовных дел. Мужчину судили за хранение оружия, причинение лёгкого вреда здоровью и хулиганство.