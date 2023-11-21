Канье Уэст остался позади. Песня Кати Лель из нулевых уже в топе Spotify

В TikTok завирусились ролики, на которых блогеры одеваются в меховые шубы и шапки и что-то изображают под знаменитые строчки «Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага» или «Попробуй, у-у, мне это надо, надо».

В соцсети уже больше 175 000 вертикальных видео с песней Кати Лель, записанной ещё в 2003 году. Благодаря этому трек выстрелил в Spotify. Российскую певицу это очень порадовало.

«Мне безумно приятен этот факт, что сегодня происходит такое явление. Говорят, что песня действительно стала популярна, присылают видео из Германии, из Парижа, из Дубая. Из Австралии все поздравляют знакомые, утверждают, что действительно песня «выстрелила», — сказала артистка «5 каналу».

Тренды в соцетях совершенно непредсказуемы. Ранее там завирусился мем о Римской империи. Если вы слышали о нём, но до сих пор не понимаете его смысл, то вам сюда.