Кардашьян представила нижнее бельё из конфеток к 14 февраля. Хочешь — ешь, хочешь — носи

Причём речь идёт не о банальном исподнем, а о бюстгальтере и трусиках из розовых леденцов. Комплект этот съедобный и доставляется в розовой брендовой коробке Skims ко Дню святого Валентина. Лифчик можно приобрести за $34 (около 3000 рублей), а трусики — за $24 (около 2000 рублей).

Кстати, у компании недавно вышла новая коллекция обычного нижнего белья. Её представила певица Лана Дель Рей.

Комплекты, конечно, выглядят дорого-богато, но вот только могут не вписываться в параметры безопасного белья. О том, как выбрать правильные бюстгальтер и трусы, рассказали в этом материале.