Опубликовано 20 января 2024, 07:00
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Кардашьян представила нижнее бельё из конфеток к 14 февраля. Хочешь — ешь, хочешь — носи
Меньше месяца осталось до Дня святого Валентина. Его по традиции отмечают 14 февраля все влюблённые пары. Как правило, на праздник принято идти на романтическое свидание или устраивать романтику дома. Американская блогерша Ким Кардашьян решила помочь девушкам и парням с организацией романтического вечера и запустила линию нижнего белья.
© kimkardashian\ Instagram (компания-владелец Meta — запрещённая в РФ экстремистская организация)
Причём речь идёт не о банальном исподнем, а о бюстгальтере и трусиках из розовых леденцов. Комплект этот съедобный и доставляется в розовой брендовой коробке Skims ко Дню святого Валентина. Лифчик можно приобрести за $34 (около 3000 рублей), а трусики — за $24 (около 2000 рублей).
Кстати, у компании недавно вышла новая коллекция обычного нижнего белья. Её представила певица Лана Дель Рей.
Комплекты, конечно, выглядят дорого-богато, но вот только могут не вписываться в параметры безопасного белья. О том, как выбрать правильные бюстгальтер и трусы, рассказали в этом материале.