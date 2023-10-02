Кардио или силовые: какие тренировки эффективнее для похудения

Что же лучше: кардио или силовые тренировки?

Что такое кардио

Кардиотренинг представляет из себя постоянную циклическую работу. Например, бег, езда на велосипеде, подъём по ступенькам, гребля и пр. Или работа на кардиотренажёрах, имитирующих эти виды активности. При такой нагрузке усиливается кровоток по всему телу и доставка многих веществ к тканям и органам. В том числе кислород, который необходим при окислении жиров.

Высокоинтенсивные кардиотренировки будут в гораздо меньшей степени расходовать жировой компонент, несмотря на то что общие энергозатраты будут выше. Дело в том, что в этом случае расход калорий в большей степени произойдёт за счёт гликогена. Это вещество — сложный углевод, который запасается в мышечных клетках.

Также имеет значение длительность тренировок, их регулярность и адаптация организма к нагрузкам. Со временем организм «включает» режим энергосбережения. И при той же величине дистанции и скорости ваши энергозатраты через пару месяцев тренировок будут ниже, чем в начале.

Что такое силовые тренировки

Сами по себе силовые тренировки больше подходят для наращивания силы и мышечной массы. Жиросжигание не входит в его основную компетенцию. Однако, как нам уже известно, мышечная ткань способствует увеличению общего метаболизма, или обмена веществ. Получается, чем больше мышечная масса, тем больше калорий расходует наше тело, даже в покое. Это, безусловно, плюс. Но далеко не всем импонирует идея накачивать мышечные объёмы.

Не все виды силовой тренировки приводят к росту мышечной массы! Для этого нужно использовать определённый режим. Называется он «принцип перегрузки». Это предполагает работу с нагрузкой, немного превышающей привычную, и со значительным утомлением мышц. Также требуется профицит, или небольшое превышение потребляемых калорий в сутки на регулярной основе.

Для поддержания имеющейся мускулатуры достаточно выполнять силовые упражнения в тонизирующем режиме. Давая им нагрузку, но не доводя до полного мышечного утомления, или «отказа».

Известно также, что после силовой тренировки общий метаболизм остаётся повышенным значительно дольше, чем после кардио. И некоторые исследования говорят о том, что силовые упражнения справляются с задачей жиросжигания не хуже. Также некоторые спортсмены-бодибилдеры при подготовке к соревнованиям обходятся только силовым тренингом и достигают хорошего глубокого рельефа своих мышц.

Но использование только силового тренинга не способствует развитию общей выносливости, гибкости и улучшению работы сердечно-сосудистой системы. А для здоровья нашего организма важны все эти качества.

Что же эффективнее?

Как показала практика, грамотное использование этих двух видов тренинга даёт наиболее лучший результат в снижении жирового веса.

Умеренные силовые тренировки 2–3 раза в неделю с проработкой всех мышечных групп. В свободные от силовых нагрузок дни можно делать среднеинтенсивные кардиотренировки. 30–60 минут будет достаточно. Также можно дополнить кардиоактивность бодрыми прогулками в парке.