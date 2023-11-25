Карл III делал ремонт за счёт денег умерших людей. Британцы негодуют
Со времён феодализма в британском графстве Ланкашир сохранилась традиция, по которой доходы умерших граждан переходят в собственность монарха, если у них не было наследников и они не оставили завещания. Нынешний король Карл III обещал, что все активы, которые он получит таким образом, отправятся на благотворительность. На деле всё было совсем не так, утверждают источники The Guardian.
По данным издания, за последние 10 лет Карл III, а до этого его мать Елизавета II получили выморочное имущество примерно на $75 млн. Власти утверждали, что средства пошли на благотворительные цели.
Однако, как узнали журналисты, на деле благотворительным организациям передали лишь шестую часть этих средств. Остальное пошло на ремонт коммерческой недвижимости, которая принадлежит Карлу III. Например, его старого поместья в Йоркшире, которое сегодня считается элитным жильём.
Букингемский дворец не стал комментировать эти сведения. Между тем, британцы остались крайне недовольны такими подробностями про монарха.