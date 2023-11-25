Карл III делал ремонт за счёт денег умерших людей. Британцы негодуют

По данным издания, за последние 10 лет Карл III, а до этого его мать Елизавета II получили выморочное имущество примерно на $75 млн. Власти утверждали, что средства пошли на благотворительные цели.

Однако, как узнали журналисты, на деле благотворительным организациям передали лишь шестую часть этих средств. Остальное пошло на ремонт коммерческой недвижимости, которая принадлежит Карлу III. Например, его старого поместья в Йоркшире, которое сегодня считается элитным жильём.

Букингемский дворец не стал комментировать эти сведения. Между тем, британцы остались крайне недовольны такими подробностями про монарха.