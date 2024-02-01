Опубликовано 01 февраля 2024, 18:40
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Карл III планирует отречься от престола из-за проблем со здоровьем
Оказалось, британский король Карл III не намерен оставаться на троне до самой смерти, как это делала его мать, королева Елизавета II. По словам бывшего королевского дворецкого Пола Баррелла, в ближайшие 10 лет король планирует отречься в пользу старшего сына, принца Уильяма. Он отметил, что поначалу речи об этом и не шло, но за последние месяцы своего правления Карл III заметно сдал из-за проблем со здоровьем.
Баррел отметил, что отречение от престола королевы Дании Маргрете II только укрепило желание британского монарха. Экс-дворецкий также добавил, что король намерен реализовать хотя бы часть своих реформ и спокойно уйти на пенсию. Произойти это должно примерно за десять лет. Потом Карл III будет наблюдать за расцветом своего сына, принца Уильяма, уточнил Баррел.
«Страна примет новых молодых короля и королеву, и круг замкнётся, когда сын Дианы станет королём», — добавил Баррелл.
В последнее время здоровье подводит ещё и жену наследного принца Кейт Миддлтон. Недавно ей сделали операцию на животе.