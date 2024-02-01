Карл III планирует отречься от престола из-за проблем со здоровьем

Баррел отметил, что отречение от престола королевы Дании Маргрете II только укрепило желание британского монарха. Экс-дворецкий также добавил, что король намерен реализовать хотя бы часть своих реформ и спокойно уйти на пенсию. Произойти это должно примерно за десять лет. Потом Карл III будет наблюдать за расцветом своего сына, принца Уильяма, уточнил Баррел.

«Страна примет новых молодых короля и королеву, и круг замкнётся, когда сын Дианы станет королём», — добавил Баррелл.

В последнее время здоровье подводит ещё и жену наследного принца Кейт Миддлтон. Недавно ей сделали операцию на животе.