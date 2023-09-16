Картофель — спаситель сердца. Россиянам рассказали о полезном свойстве варёного клубня

Итак, в картошке есть калий, благодаря которому нормализуется водно-солевой баланс. Также при взаимодействии с натрием он улучшает питание клеток. Магния в картошке достаточно, чтобы положительно повлиять на работу клеток сердца и защищать его от быстрого изнашивания.

Калий и магний вместе есть содержатся в сухофруктах, уточнил специалист. А по отдельности калий — в помидорах, а магний в орехах.

Арзамасцев напомнил о продуктах, богатых омега-3 жирными кислотами: растительные масла, рыба и авокадо. Они нормализуют уровень холестерина и тоже хорошо сказываются на сердце.

Крахмал — это растительный полисахарид — как и клетчатка, которую безусловно считают полезной. Полисахариды требуются организму, чтобы нормально функционировать, рассказала врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова. Например, замедляют процесс пищеварения и усвоения углеводов — в результате после того, как вы поели, сахар в крови поднимается постепенно, а не скачками.

Ещё крахмал помогает снизить уровень холестерина в крови, отметили специалисты Роспотребнадзора. И, кстати, крахмал используют при лечении язвенной болезни, так как он имеет его противовоспалительное и обволакивающее свойство.

Есть и опасные для сердца продукты. Хуже всего — те, в которых есть трансжирные кислоты. По словам врача-терапевта, кардиолога Ярослава Ашихмина, они в целом для организма неестественны.