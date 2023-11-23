Кашляете всю ночь? Есть способы победить недуг

Как сообщило издание The New York Times, ночью кашель всегда сильнее, чем днём из-за особенности циркадного ритма организма. Дело в том, что днём организм работает на полную мощь, а ночью понимает, что можно чуть-чуть расслабиться. В результате с заходом солнца вырабатывает меньше гормона стресса, замедляются пищеварительные процессы, но вот иммунные клетки, наоборот, становятся более активными. Они начинают выслеживать и уничтожать вирусы и бактерии, которые как раз и устраивают воспаление в организме.

Поэтому симптомы простуды могут усиливаться, говорит специалист по детским инфекционным заболеваниям в Детской исследовательской больнице Святого Иуды, доктор Диего Хиджано.

Помимо этого, само горизонтальное положение усиливает кашель, так как слизь скапливается на задней стенке горла. Плюс ночью вы ничем не заняты и сконцентрироваться на кашле проще, а значит, избавиться от него сложнее. Чтобы не лежать и не кашлять всю ночью, старайтесь днём пить больше жидкости, промывать нос солевым раствором и использовать спреи для горла. Пытаться сдержать кашель бесполезно.

Кстати, кашель может мучить и из-за плесени в квартире. Чем ещё она опасна, рассказали тут.