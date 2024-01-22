Жизнь
Опубликовано 22 января 2024, 20:00
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Катя Лель рассказала, как прошло её расставание с мужем

Исполнительница хита «Мой мармеладный» 15 лет была замужем за бизнесменом Игорем Кузнецовым. Пара жила мирно — по крайней мере, в крупных скандалах влюблённых не заметили. Но в июле 2023 года отношения закончились. Лель объяснила такой итог недоверием в паре — уверена, что муж изменял, а теперь на шоу «Малахов» рассказала, как прошло расставание.
Катя Лель рассказала, как прошло её расставание с мужем
© Скриншот/YouTube-канал Ирина Чикунова Live

По словам певицы, расстались они очень тепло, как цивилизованные люди.

«Мне кажется, он до конца это не понял и не принял. Помню хорошо нашу крайнюю встречу у лифта: мы обнялись, поцеловались, благословили и поблагодарили друг друга, пожелали счастья и отпустили», — рассказала она.

А в конце 2023 года Лель заявила, что она не против новых отношений. Правда, мужчине придётся соответствовать целому списку её предпочтений.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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