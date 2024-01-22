Катя Лель рассказала, как прошло её расставание с мужем

По словам певицы, расстались они очень тепло, как цивилизованные люди.

«Мне кажется, он до конца это не понял и не принял. Помню хорошо нашу крайнюю встречу у лифта: мы обнялись, поцеловались, благословили и поблагодарили друг друга, пожелали счастья и отпустили», — рассказала она.

А в конце 2023 года Лель заявила, что она не против новых отношений. Правда, мужчине придётся соответствовать целому списку её предпочтений.