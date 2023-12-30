Катя Лель чуть не сошла с ума от счастья. Инопланетяне ни при чём

«Я чуть не сошла с ума от счастья. Я просто поняла, что это всё со мной, это в моей жизни. Ты просто просыпаешься знаменитым, понимаете?» — заявила она «Комсомольской правде».

По мнению Лель, люди из разных стран пели её хит от чистого сердца, по собственному выбору и это настоящее чудо.

До этого певица объясняла мировую популярность песни на русском языке тем, что это замысел всей Вселенной, а будущее, по её словам, за Россией.