Катя Лель рассказала, зачем инопланетянам понадобились её зубы

Лель объяснила, что человеческие зубы нужны инопланетянам из-за того, что в них содержится ДНК, по которой можно узнать всё о владельце. И, между прочим, для них у пришельцев есть собственная картотека.

По словам певицы, все инопланетяне разные. Уж она-то знает — встречалась с ними много раз. И вообще наше человечество сотворили пришельцы, а теперь спасают через энергию музыки и ведут землян «к свету и любви».

Ещё несколько лет назад Лель рассказала о том, что впервые увидела пришельцев, когда ей было 16 лет. Они забрали её на свой корабль и попытались увезти, но девушка уговорила их повременить, ведь ей ещё нужно было многое сделать на Земле.