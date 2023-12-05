Катя Лель тайно развелась с мужем. Казалось бы, при чём тут космос?

Лель сама подала на развод в Москве, узнал Starhit. У супругов был месяц на примирение, но своего решения певица не изменила. С июля 2023-го она свободная женщина.

И вроде как обошлось без выяснений отношений в суде по дележу имущества. В браке у Лель и Кузнецова родилась дочь, которой сейчас 14 лет. По данным журналистов, девочку они продолжат воспитывать вместе.

Поклонники начали подозревать о переменах в жизни Лель после её высказываний на одной из телепередач.

«Чтобы найти нового космического партнёра, мы должны закрыть старую дверь, поблагодарив за всё», — говорила артистка. В этом усмотрели намёк на свободный статус певицы.

Говорить о разводе Лель отказалась. «Это личная информация. Вы живите своей жизнью, кайфуйте. Спасибо, всего доброго», — сказала она.

Ранее мы рассказывали, как популярная в 2000-е песня Кати Лель «Мой мармеладный» внезапно вновь стала мировым хитом. А всё благодаря TikTok.