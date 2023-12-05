Катя Лель тайно развелась с мужем. Казалось бы, при чём тут космос?
Певица Катя Лель переживает новую волну популярности: ранее её старый хит «Мой мармеладный» залетел в мировые чарты благодаря хайпу в TikTok. До этого об артистке говорили преимущественно в контексте её рассказов про контакты с инопланетянами. Оказывается, на личном фронте у певицы тоже перемены. По сведениям CМИ, она тайно развелась со своим мужем Игорем Кузнецовым спустя 15 лет брака.
Лель сама подала на развод в Москве, узнал Starhit. У супругов был месяц на примирение, но своего решения певица не изменила. С июля 2023-го она свободная женщина.
И вроде как обошлось без выяснений отношений в суде по дележу имущества. В браке у Лель и Кузнецова родилась дочь, которой сейчас 14 лет. По данным журналистов, девочку они продолжат воспитывать вместе.
Поклонники начали подозревать о переменах в жизни Лель после её высказываний на одной из телепередач.
«Чтобы найти нового космического партнёра, мы должны закрыть старую дверь, поблагодарив за всё», — говорила артистка. В этом усмотрели намёк на свободный статус певицы.
Говорить о разводе Лель отказалась. «Это личная информация. Вы живите своей жизнью, кайфуйте. Спасибо, всего доброго», — сказала она.
Ранее мы рассказывали, как популярная в 2000-е песня Кати Лель «Мой мармеладный» внезапно вновь стала мировым хитом. А всё благодаря TikTok.