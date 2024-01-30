Жизнь
Опубликовано 30 января 2024, 12:40
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Кейт Миддлтон выписали из больницы после Карла III. Хворает британская корона

Жена наследного принца Кейт Миддлтон попала в руки к врачам 16 января. Как сообщили представители королевской семьи — для плановой операции на животе. Но что конкретно потребовалось подправить 42-летней принцессе Уэльсской — не сообщается. Спустя две недели её наконец-то отпустили домой, но с оговорками. Ей придётся отказаться от всех мероприятий.
Кейт Миддлтон выписали из больницы после Карла III. Хворает британская корона
© Nick Warner from Windsor/wikipedia.org

Врачи строго наказали супруге принца Уильяма не перенапрягаться и восстанавливаться дома в коттедже Аделаида, который находится в Большом Виндзорском парке. Все грядущие мероприятия ей тоже придётся пропустить, первый выход в свет Миддлтон сможет осуществить только после Пасхи. Её супруг наследный принц освободил расписание, чтобы провести это время с женой.

Вместе с принцессой Уэльсской в той же больнице находился и Карл III, который попал в заботливые руки врачей 17 января. Ему они провели операцию на простате и отпустили через три дня. Он даже приходил навещать Миддлтон, несмотря на собственную реабилитацию.

Ранее стали известны новые подробности о смерти Елизаветы II, которая правила Британией 70 лет, а потом передала трон своему сыну — принцу Чарльзу. Он и стал впоследствии Карлом III.

Автор:Ника Белова
Редакция
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