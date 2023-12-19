Кем поработать на Новый год, кроме Деда Мороза и Снегурочки? Топовые вакансии

Самый очевидный вариант — пойти таксовать или устроиться курьером. В первом случае никак не обойтись без личного авто, во втором его наличие позволит заработать побольше. Таксисты в городах-миллионниках могут поднять от 15 000 рублей в сутки, курьеры — от 400 до 5000 рублей за заказ.

Ещё одна распространённая подработка — сборка заказов для онлайн-магазинов. Заплатят в среднем от 3000 рублей за смену. Примерно столько же может получить продавец-консультант или грузчик.

Вместо того чтобы все праздники ходить по кафе и ресторанам, вы можете там заработать, устроившись на временную должность. Тем более посетители часто не скупятся на чаевые. За смену работник общепита может получить от 1000 до 5000 рублей в зависимости от щедрости гостей.

Если вы любите животных, можно на праздники поработать догситтером. За сутки присмотра за чужим котиком или собачкой заплатят от 500 до 4000 рублей.

Можно заработать и на своей основной профессии — давать консультации, которые входят в рамки ваших компетенций. Берут за такое в среднем от 5000 рублей за консультацию. А ещё можно проводить новогодние мастер-классы. Это стоит от 1000 рублей за мероприятие или 2000 рублей за смену.