Жизнь
10:40, 19 декабря 2023
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Кем поработать на Новый год, кроме Деда Мороза и Снегурочки? Топовые вакансии

Длинные каникулы в январе не все хотят проводить с тазиком салата перед телевизором. Кто-то просто скучает от безделья, кому-то нужно поправить финансовое положение. Хороший выход — взять подработку. Конечно, не все обладают творческими способностями, чтобы изображать Деда Мороза и Снегурочку. Однако работа найдётся и для таких. Вот самые востребованные вакансии.

Кем поработать на Новый год, кроме Деда Мороза и Снегурочки? Топовые вакансии

© unsplash.com/vonshnauzer

Самый очевидный вариант — пойти таксовать или устроиться курьером. В первом случае никак не обойтись без личного авто, во втором его наличие позволит заработать побольше. Таксисты в городах-миллионниках могут поднять от 15 000 рублей в сутки, курьеры — от 400 до 5000 рублей за заказ.

Ещё одна распространённая подработка — сборка заказов для онлайн-магазинов. Заплатят в среднем от 3000 рублей за смену. Примерно столько же может получить продавец-консультант или грузчик.

Вместо того чтобы все праздники ходить по кафе и ресторанам, вы можете там заработать, устроившись на временную должность. Тем более посетители часто не скупятся на чаевые. За смену работник общепита может получить от 1000 до 5000 рублей в зависимости от щедрости гостей.

Если вы любите животных, можно на праздники поработать догситтером. За сутки присмотра за чужим котиком или собачкой заплатят от 500 до 4000 рублей.

Можно заработать и на своей основной профессии — давать консультации, которые входят в рамки ваших компетенций. Берут за такое в среднем от 5000 рублей за консультацию. А ещё можно проводить новогодние мастер-классы. Это стоит от 1000 рублей за мероприятие или 2000 рублей за смену.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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