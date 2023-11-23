Харламов поведал о своём состоянии после развода. На Мальдивы не хватит

На передаче Гузеевой и Харламову предложили сыграть в игру: рассказать, как бы они поступили в той или иной ситуации, если бы были противоположного пола. Для Гузеевой придумали такую ситуацию:

«Вы пришли домой после третьей работы, вместе с которой получаете в сумме 40 000 рублей… Только сели на диван, а жена говорит, что устала сидеть дома и хочет на Мальдивы. Что бы вы ответили ей?»

Гузеева ответила, но потом ведущий Азамат Мусагаливев адресовал тот же вопрос Харламову. Звезда «Жестокого романса» при этом отметила, что Гарик «никогда не был бедный» и «родился с золотой ложкой во рту».

«Я бедный после каждого развода. Давайте прекратим эту тему, пожалуйста», — ответил юморист.

Всего Харламов был женат дважды. Первой супругой стала бывший менеджер одного из ночных клубов Москвы Юлия Лещенко. Брак продержался 3 года. В 2013 году комик женился второй раз на звезде сериала «Интерны» Кристине Асмус. В 2014 году в семье родилась дочь. В 2020 году артисты развелись.

На шоу «Кстати» Гузеева рассказала много чего интересно. Например, она поведала, как однажды её травмировала присланная обнажёнка. Подробности — здесь.