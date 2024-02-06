Жизнь
Опубликовано 06 февраля 2024, 16:50
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Харламов серьёзно описал отношения с Асмус после развода

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус развелись в 2020 году, и без скандала тогда не обошлось. Знаменитости публично выясняли отношения и обменивались колкостями. Харламов впоследствии говорил о неудачном браке только шутками, но в шоу «Натальная карта» он наконец серьезно рассказал, какие у него сейчас отношения с бывшей супругой. Оказалось, уже всё не так плохо, как было ещё год назад.
Харламов серьёзно описал отношения с Асмус после развода

© garikkharlamov\ Instagram (компания-владелец Meta — запрещённая в РФ экстремистская организация)

Харламов признался, что обожает шутить про развод и бывшую жену.

«Но мы на самом деле друзья. Кристина, большой тебе привет! У нас общая дочь, мы прекрасно общаемся. Чисто юмор», — добавил комик.

Кажется, всё-таки бывшим супругам удалось наладить нормальное общение. А то ещё в 2022 году они выясняли отношения публично. Асмус возмутилась, что Харламов часто шутит про то, что оставил ей роскошный особняк на Рублёвке после развода. Актриса написала в соцсетях, что на самом деле ей ни копейки не досталось, не говоря уже о целом доме.

После развода с Асмус Харламов так и не женился. Он состоял в отношениях с Катериной Ковальчук, но в начале февраля стало известно, что пара рассталась.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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