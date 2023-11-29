Хилькевич надела накладные ягодицы и возмутилась, что никто не ценит её внутренний мир

Актрису номинировали на премию, которую выдают звезде, наилучшим образом проявившей себя в какой-то другой сфере деятельности. Поводом стало то, что она открыла детский сад «Культура детства».

В итоге актриса не выиграла приз. По её мнению, награда досталась не ей как раз потому, что это большое дело оценил ничтожно малый процент людей. Остальные обсуждали только то, что она «сделала попу у хирурга».