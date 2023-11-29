Хилькевич надела накладные ягодицы и возмутилась, что никто не ценит её внутренний мир
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич пришла на премию журнала «ОК!» с накладными ягодицами, чем вызвала немалый интерес публики. Однако актриса, номинированная в категории «Новые формы», утверждает, что хотела продемонстрировать вовсе не это. Хилькевич возмутилась, что всех интересовали только отдельные части её тела, а не благие дела.
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Накладными ягодицами звезда, по её словам, хотела привлечь внимание к тому, что «внешняя оболочка стала важнее внутренней сути».
«Женщины должны быть ценными за свой труд! Они не просто красивая картинка», — написала Хилькевич в соцсетях.
Актрису номинировали на премию, которую выдают звезде, наилучшим образом проявившей себя в какой-то другой сфере деятельности. Поводом стало то, что она открыла детский сад «Культура детства».
В итоге актриса не выиграла приз. По её мнению, награда досталась не ей как раз потому, что это большое дело оценил ничтожно малый процент людей. Остальные обсуждали только то, что она «сделала попу у хирурга».