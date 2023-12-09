Хирурги вырезали у россиянки опухоль в груди весом 8 кг

Женщина носила в себе лишние 8 кг — именно такого веса была опухоль, её диаметр — 30 см. В итоге она занимала весь объём левой груди пациентки.

Врачи провели мастэктомию, а через неделю женщину уже выписали, рассказала врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Мария Соловьёва.

Специалисты онкодиспансера напомнили, что женщинам старше 40 лет нужно раз в год проходить маммографию.

А ранее врачи из Подольска вырезали у другой женщины две огромные опухоли в брюшной полости. Их общий вес — 12 кг. Операция длилась четыре часа.