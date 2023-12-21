Хочу и буду. Психолог Лабковский решил судиться из-за своих книг

По сведениям Shot, Лабковский под в суд на предпринимателя Хизри Алейдарова. Он активно продаёт книги психолога на Wildberries и, похоже, прилично на этом зарабатывает. Всего месяц назад «Эксмо» отсудило у него 2,85 млн рублей за незаконную продажу книг Лабковского, и вот теперь сам автор книги «Хочу и буду» решил наказать торговца рублём. Причём потребовал он ту же самую сумму.

62-летний Лабковский — один из самых популярных в России психологов. Популярность ему принесли выступления на радио и телевидении, а также писательство. Особенно известным и востребованным Лабковский стал в 2017 году, когда вышла его книга «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым».

В 2019 году российский Forbes оценивал совокупный доход психолога в 10 млн рублей в месяц.

Скоро Новый год, люди активно готовятся к празднику, носятся с подарками и вообще сильно суетятся. В итоге есть риск, что к 31 декабря и на новогодних каникулах никаких сил уже не останется. Михаил Лабковский ранее дал несколько советов о том, как избежать такого сценария.