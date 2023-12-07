«Хочу кайфовать». Катя Лель объяснила свой развод

Певица призналась, что её брак разрушило недоверие. Катя Лель подозревала мужа в изменах. И хотя доказательств его неверности у неё не было, она всё равно уверена, что муж похаживал на сторону. А без доверия не может быть и семьи, решила звезда.

«Кто-то хочет играться, а мне это ни к чему — я хочу жить, кайфовать, радоваться со взаимной любовью и искренностью», — высказалась Катя Лель.

Тратить время на выяснения отношений певица, по её словам, тоже не хочет, потому что «слишком осознанная» и «слишком много знает». Освободившись от уз несчастливого брака, Лель, по её признанию, чувствует себя счастливой.