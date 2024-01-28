Туалет в саду под ёлкой обошёлся Волочковой ещё в 40 тыс. рублей. Вот что решил суд

После этого Волочкова начала скандалить, считая, что Любомская её опорочила. Танцовщица прошлась по нескольким телевизионным шоу, где рассказала всё, что думает по этому поводу. В результате Любомская подавала иск о защите чести и достоинства и выиграла суд, стряся с Волочковой 360 000 рублей.

Правда, певице этого показалось мало. По данным телеграм-канала Mash, она потребовала с Волочковой ещё 50 000 рублей за расходы на юристов и адвоката. Суд поставил взыскать с экс-примы Большого 40 000 рублей.

Впрочем, похоже, Волочкова не ладит не только с соседями, но и теряет давних друзей. Ранее Никита Джигурда заявил, что не ждёт от неё извинений, хотя дружили они 20 лет. Что случилось между ними — читайте тут.