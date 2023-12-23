Ходите с выпавшей пломбой? Так можно лишиться нерва

По словам врача, пломба может выпасть из-за употребления слишком жёсткой пищи, неправильного прикуса, бруксизма (скрежет зубами) или неправильной гигиены.

Понять, что целостность вашей пломбы нарушена можно, по болевым ощущениям, чувствительности зуба на холодную, горячую или сладкую еду. Ещё может появиться неприятный вкус во рту и неприятный запах. В этом случае лучше поскорее обратиться к врачу, так как помимо дискомфорта есть и другие риски. Например, можно инфицировать пульпу зуба и тогда придётся удалять нерв.

Врач проведёт осмотр и если повреждения небольшие, заменит пломбу. Если дело серьёзнее, то придётся ставить коронку.

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