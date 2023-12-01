Хотел попасть в чарты. Молодой певец продал квартиру ради совместного трека с Инстасамкой
Музыкальное шоу «Залетай в тренды» обещает, что любой начинающий артист может залететь в тренды, записав трек с топовым артистом. Вариантов три: Люся Чеботина, Сергей Жуков и Инстасамка. Но его финалист Кирилл Леликов попал в новости не из-за взлетевшей в чартах совместной песни, а из-за того, что он сделал ради славы.
Кирилл Леликов, он же K.KRASH, восемь лет назад переехал из Липецка в Москву. У него за плечами участие в шоу «Песни на ТНТ», а теперь и «Залетай в тренды». В последнем Леликов попал в команду Инстасамки.
Артисты записали совместную песню — «Залетай в тренды». Неделю назад состоялся её релиз.
Сейчас же выяснилось, что ради продвижения трека парень продал свою единственную квартиру в Липецке и смог выручить 3 млн рублей. По словам парня, это самое рискованное решение в его жизни, но брать кредит или занимать у родителей он не захотел, а других вариантов не было.
Он рассказал, что работает над проектом K.KRASH уже чуть больше двух лет, и поначалу казалось, что взлёт будет ярким и быстрым.
«Это были два непростых года со взлётами, но и с падениями. Иногда казалось, что падений гораздо больше. И тут он — шанс. Меня выбирает артист № 1 в чартах для совместной песни. Я не знаю, когда ещё мне бы выпала такая возможность», — сказал Кирилл.
Но спустя неделю трек K.KRASH и Инстасамки не появился ни в одном чарте, обратил внимание «Стархит».
А тем временем певица Лолита заявила, что попала на первое место в чартах за счёт Инстасамки. Всё благодаря их совместному треку «На Титанике».