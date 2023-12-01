Хотел попасть в чарты. Молодой певец продал квартиру ради совместного трека с Инстасамкой

Кирилл Леликов, он же K.KRASH, восемь лет назад переехал из Липецка в Москву. У него за плечами участие в шоу «Песни на ТНТ», а теперь и «Залетай в тренды». В последнем Леликов попал в команду Инстасамки.

Артисты записали совместную песню — «Залетай в тренды». Неделю назад состоялся её релиз.

Сейчас же выяснилось, что ради продвижения трека парень продал свою единственную квартиру в Липецке и смог выручить 3 млн рублей. По словам парня, это самое рискованное решение в его жизни, но брать кредит или занимать у родителей он не захотел, а других вариантов не было.

Он рассказал, что работает над проектом K.KRASH уже чуть больше двух лет, и поначалу казалось, что взлёт будет ярким и быстрым.

«Это были два непростых года со взлётами, но и с падениями. Иногда казалось, что падений гораздо больше. И тут он — шанс. Меня выбирает артист № 1 в чартах для совместной песни. Я не знаю, когда ещё мне бы выпала такая возможность», — сказал Кирилл.

Но спустя неделю трек K.KRASH и Инстасамки не появился ни в одном чарте, обратил внимание «Стархит».

А тем временем певица Лолита заявила, что попала на первое место в чартах за счёт Инстасамки. Всё благодаря их совместному треку «На Титанике».