«Хотел успеть всё». Знакомые Пухляша из Little Big рассказали, каким он был
Дмитрия Красилова, который запомнился многим по танцам в клипе Uno группы Little Big, не стало 18 декабря. Парню было всего 29 лет. По предварительным данным, он умер из-за сердечного приступа, хотя накануне присутствовал на мероприятии и был, как всегда, весел и на позитиве. Рассказываем, что думают о смерти Красилова его близкие друзья и знакомые.
vk.com/krasilov94
Близких Красилова новость о его смерти шокировала. По словам его друга Александра, он, узнав о случившемся, не спал всю ночь. В последние годы Красилов занимался благотворительностью и помогал детям, добавил он.
Ещё один друг Евгений рассказал amic.ru, что познакомился с шоуменом как раз на благотворительном проекте, назвал его весёлым и жизнерадостным человеком, а его уход — большой потерей. Виктория, которая вместе с Красиловым участвовала в шоу «Танцы» на ТНТ, отметила, что Пухляш никому не давал грустить и очень стремился стать знаменитым.
Преподаватель танцев Людмила Епифанова, которая обучала Дмитрия со второго класса, тоже поделилась воспоминаниями о Красилове. По её словам, для неё он останется «очень хорошим, весёлым пацаном». «Он всегда был жизнерадостный, не грустил, проблем не показывал. Поэтому и роли были жизнерадостные», — заметила учительница.
Она добавила, что отец Красилова умер в 40 лет из-за проблем сердцем и поэтому Дмитрий выбрал жить одним днём, а не бегать по больницам. «Мы все знали, что ему тяжело, но он хотел успеть всё», — объяснила она.
После переезда в Москву Дмитрий нечасто бывал в Заринске (город, где он родился), но если уж приезжал, но навещал всех друзей.
Преподаватель также рассказала, что похороны Дмитрия Красилова пройдут в Заринске в субботу или воскресенье. Возможно, танцевальный коллектив Дмитрия организует вечер памяти в его честь в местном Доме культуры.
Из-за чего мог умереть Пухляш, врачи объяснили в этом материале.