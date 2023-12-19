«Хотел успеть всё». Знакомые Пухляша из Little Big рассказали, каким он был

Близких Красилова новость о его смерти шокировала. По словам его друга Александра, он, узнав о случившемся, не спал всю ночь. В последние годы Красилов занимался благотворительностью и помогал детям, добавил он.

Ещё один друг Евгений рассказал amic.ru, что познакомился с шоуменом как раз на благотворительном проекте, назвал его весёлым и жизнерадостным человеком, а его уход — большой потерей. Виктория, которая вместе с Красиловым участвовала в шоу «Танцы» на ТНТ, отметила, что Пухляш никому не давал грустить и очень стремился стать знаменитым.

Преподаватель танцев Людмила Епифанова, которая обучала Дмитрия со второго класса, тоже поделилась воспоминаниями о Красилове. По её словам, для неё он останется «очень хорошим, весёлым пацаном». «Он всегда был жизнерадостный, не грустил, проблем не показывал. Поэтому и роли были жизнерадостные», — заметила учительница.

Она добавила, что отец Красилова умер в 40 лет из-за проблем сердцем и поэтому Дмитрий выбрал жить одним днём, а не бегать по больницам. «Мы все знали, что ему тяжело, но он хотел успеть всё», — объяснила она.

После переезда в Москву Дмитрий нечасто бывал в Заринске (город, где он родился), но если уж приезжал, но навещал всех друзей.

Преподаватель также рассказала, что похороны Дмитрия Красилова пройдут в Заринске в субботу или воскресенье. Возможно, танцевальный коллектив Дмитрия организует вечер памяти в его честь в местном Доме культуры.

Из-за чего мог умереть Пухляш, врачи объяснили в этом материале.