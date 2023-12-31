Хотите как в США? Самые интересные новогодние традиции разных стран

Великобритания

В Великобритании Новый год встречают скромно. Жители ждут, когда Биг Бен пробьет полночь, и затем поздравляют друг друга, свистят и шумят. В потом — момент традиции. Люди ждут гостя, ер ее простого, а «первую ногу» - первого человека, ступившего на порог дома в новом году. Считается, что он принесёт удачу. Самым желанным гостем считается молодой симпатичный брюнет или иностранец, но хозяева не всегда рады видеть женщин, блондинов или рыжих.

В Шотландии в первый день нового года смельчаки надевают свои самые глупые костюмы и идут купаться в ледяных водах залива Ферт-оф-Форт. Эта традиция получила название «Луни-Дук» (Loony — псих, Dook — купание) и появилась в 80-х годах XX века.

Германия

В Германии Новый год — скромный праздник, так как внимание уделяется Рождеству. В новогоднюю ночь принято ставить на стол рыбные блюда, дарить небольшие подарки на удачу и смотреть комедию «Ужин в одиночестве». После удара полуночи немцы поднимаются на стулья или столы и «перепрыгивают» в новый год. Молодежь отмечает начало года в шумных компаниях, а люди постарше — в ресторанах или на концертах.

Индия

В индуизме нет такого праздника как Новый год. Традиция отмечать его 31 декабря пришла в Индию из Европы. В этот день веселится в основном молодёжь в крупных городах.

Символом Нового года служит манговое дерево, украшенное фруктами и овощами. Люди дарят друг другу сладости и угощают гостей острыми блюдами: чем сильнее пряность, тем счастливее будет год.

Канада

Рождество для канадцев — это семейный праздник, а Новый год они предпочитают отмечать в шумной компании друзей. Многие жители Торонто собираются на главной площади города, где проводится праздничный концерт. А после полуночи катаются на коньках до самого утра.

В Канаде есть еще одно новогоднее развлечение — 1 января там принято окунаться в ледяную реку или озеро. Считается, что это приносит здоровье и благополучие.

США

В США 31 декабря люди по традиции возвращают рождественские подарки в магазины, если они им не понравились или не подошли. Удивляет? А для американцев это настолько обычная практика, что подарки могут дарить сразу с чеками, чтобы их можно было обменять на деньги.

Основное событие кануна Нового года происходит на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Там в 23:59 31 декабря с высоты 23 метров опускается шар времени. В полночь он достигает нижней точки, символизируя начало Нового года.

Мексика

Мексиканцы начинают праздновать задолго до Нового года — уже 12 декабря, в День Девы Марии Гваделупской. Во время праздника обязательно разбивают пиньяты — глиняные игрушки с сюрпризами внутри.

Ровно в полночь 31 декабря мексиканцы съедают 12 ягод винограда, загадывая на каждую желание.

Также в Мексике есть необычное новогоднее поверье: тем, кто хочет найти любовь в следующем году, следует надеть красное нижнее белье 31 декабря, а тем, кто мечтает о богатстве и успехе, — желтое.

Франция

Во Франции новогодние празднования ассоциируются с застольями в домашнем кругу или в ресторанах под новогоднее поздравление президента.

Французы также любят выпекать торт с одним бобом; тот, кто находит его в своём кусочке, становится «королём бобов» и отдаёт приказы до конца праздника. Есть и ещё одна традиция — поцелуи под свисающей с потолка омелой. Пары верят, что растение поможет им поскорее вступить в брак.

Австралия

Январь в Австралии приходится на пик лета. Поэтому подарки детям доставляют Санта Клаусы в купальных плавках. Вместо традиционных елок австралийцы украшают небольшие деревья с красными цветами.

У австралийцев нет официальных новогодних каникул, но 1 января — выходной. В этот день семьи отправляются на природу, а молодёжь — в рестораны и клубы. Также Австралия известна своими впечатляющими праздничными фейерверками.

Япония

В Японии новогодние каникулы длятся с 28 декабря по 4 января. В это время люди убираются дома, покупают подарки и посещают священные места. В доме обязательно вешают Кадомацу — украшение из сосны. Его размещают на входе для защиты жилища от злых духов.

Праздничный семейный ужин у японцев проходит торжественно и тихо — в атмосфере благоразумия. А ещё 2 января император страны обращается к народу с балкона своего дворца.

Китай

Китайский Новый год больше похож на фестиваль. Праздник приходится на период с 21 января по 21 февраля. Его принято отмечать в красном — этот цвет символизирует счастье. Семьи собираются дома за столом из более чем 20 блюд.

Популярным новогодним подарком является hongbao — красный конверт с деньгами. Китайцы вообще ценят практичные подарки.