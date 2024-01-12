Жизнь
12:40, 12 января 2024
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Россиянам рассказали, что нужно для пенсии в 50 тыс. рублей

Жить в финансовом спокойствии, уйдя на заслуженный отдых, наверняка желает каждый россиянин. Работать на это придётся заранее, ведь хорошая сумма выплат может сформироваться, исходя из дохода в трудовые годы. Какие ещё условия нужно соблюсти, рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Россиянам рассказали, что нужно для пенсии в 50 тыс. рублей
© Freepik/Drazen Zigic

Бессараб напомнила о существовании 102-й Конвенции ООН. Согласно ей, замещение утраченного заработка должно составлять порядка 40% от утерянной зарплаты. Исходя из этого, для будущей пенсии около 50 000 рублей сначала нужно зарабатывать не меньше 120 000 рублей.

«Теоретически при этой зарплате — 120 000 —140 000 рублей — уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию», — отметила она.

Тем не менее, по словам депутата, сейчас зарплата россиян не позволяет делать отчисления так, чтобы они получали настолько большую пенсию. Она уточнила, что средняя пенсия по старости к концу 2024 года будет около 24 000 рублей, а военная пенсия сейчас — около 42 000 рублей.

Рассчитывать на хорошую пенсию можно, соблюдая ряд условий:

  • правильно выбирать работу и зарплату;
  • трудиться вбелую — в реальном секторе экономики, как минимум без утайки от государства своих доходов;
  • с выплатой полностью своих страховых взносов.

А недавно в Центробанке рассказали ещё об одном способе увеличения пенсии. Благодаря программе долгосрочных сбережений, которая заработает в этом январе, можно оказаться в плюсе на 36 000 рублей.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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