Россиянам рассказали, что нужно для пенсии в 50 тыс. рублей

Бессараб напомнила о существовании 102-й Конвенции ООН. Согласно ей, замещение утраченного заработка должно составлять порядка 40% от утерянной зарплаты. Исходя из этого, для будущей пенсии около 50 000 рублей сначала нужно зарабатывать не меньше 120 000 рублей.

«Теоретически при этой зарплате — 120 000 —140 000 рублей — уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию», — отметила она.

Тем не менее, по словам депутата, сейчас зарплата россиян не позволяет делать отчисления так, чтобы они получали настолько большую пенсию. Она уточнила, что средняя пенсия по старости к концу 2024 года будет около 24 000 рублей, а военная пенсия сейчас — около 42 000 рублей.

Рассчитывать на хорошую пенсию можно, соблюдая ряд условий:

правильно выбирать работу и зарплату;

трудиться вбелую — в реальном секторе экономики, как минимум без утайки от государства своих доходов;

с выплатой полностью своих страховых взносов.

А недавно в Центробанке рассказали ещё об одном способе увеличения пенсии. Благодаря программе долгосрочных сбережений, которая заработает в этом январе, можно оказаться в плюсе на 36 000 рублей.