Хотите жить на 8 лет дольше? Учёные раскрыли секрет долголетия

В британском исследовании, опубликованном в журнале Nature Food, приняло участие более 460 000 человек. Они заполняли анкеты о своём питании за предыдущий год, а учёные следили за ними некоторое время, а потом фиксировали дату их смерти, пытаясь связать её с рационом питания, сообщила Daily Mail.

Оказалось, что преждевременная смерть чаще настигала людей с нездоровым питанием. Такие участники исследования ели мало фруктов, овощей, цельного зерна, орехов, бобовых, рыбы, белого мяса и молочки. Они предпочитали питаться обработанным мясом, сладкими газировками вроде колы и лимонада, а также обработанными злаками (печенье, белый рис и хлеб).

Между тем у них выигрыш от перехода к здоровому питанию был бы самым большим. Например, если бы люди в возрасте 40 лет с совсем нездоровым питанием перешли на наиболее здоровую диету, они могли бы увеличить продолжительность своей жизни больше чем на 10 лет. Если бы переход случился в 70 лет, то они бы прожили на 5 лет больше.

Это доказывает, что начать правильно питаться можно в любом возрасте. Прирост продолжительности жизни будет зависеть и от вашего питания, и от того возраста, в котором вы к нему пришли. Также результаты исследования показали, что дольше других жили люди, которые придерживались здоровой диеты.

Если кратко, то правильный рацион состоит в следующем: пять порций фруктов и овощей в день, достаточное количество продуктов, богатых крахмалом и белком, и поменьше продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара.

О том, с чего начать при переходе на здоровое питание, объяснили подробно тут.