Хотите сохранить молодость? Ешьте эти продукты, богатые коллагеном

Зачем нужен коллаген

В Роскачестве отметили, что коллаген помогает заживлять раны и усиливает регенерацию кожи и тканей. Он также помогает волосам и ногтям оставаться крепкими и поддерживает упругость и гладкость кожи.

С возрастом содержание в организме этого вещества снижается, и именно поэтому кожа становится дряблой, волосы сухими, а сухожилия и связки менее подвижными.

Где найти коллаген

Коллаген можно принимать в виде порошков, капсул и жидких форм. Но проще всего найти его в продуктах. Вот где он содержится:

Белковые продукты . В мясе, птице и рыбе полно аминокислот, которые нужны для синтеза коллагена.

. В мясе, птице и рыбе полно аминокислот, которые нужны для синтеза коллагена. Рыба и морепродукты . Особенно коллагеном богата кожа рыб.

. Особенно коллагеном богата кожа рыб. Желатин . Его можно использовать для приготовления желе и холодцов. Главное — в десертах не переборщить с сахаром.

. Его можно использовать для приготовления желе и холодцов. Главное — в десертах не переборщить с сахаром. Кишечники и хрящи . На их основе можно сделать наваристый бульон, который точно насытит организм коллагеном.

. На их основе можно сделать наваристый бульон, который точно насытит организм коллагеном. Яйца. В них, как и в мясе, полно аминокислот, которые помогают синтезировать коллаген.

Эти продукты помогут добавить в организм коллагена и продлить молодость кожи. О том, как ещё можно улучшить свой внешний вид, рассказали тут