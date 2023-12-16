Хотите сохранить молодость? Ешьте эти продукты, богатые коллагеном
Коллаген — это один из основных строительных элементов организма. Без него можно не рассчитывать на упругую кожу, ухоженные руки и крепкие кости. Это вещество поддерживает гибкость опорно-двигательной системы и снижает риск развития остеоартрита. О том, в каких продуктах можно найти коллаген, рассказали в Роскачестве.
Jakub Kapusnak / Unsplash
Зачем нужен коллаген
В Роскачестве отметили, что коллаген помогает заживлять раны и усиливает регенерацию кожи и тканей. Он также помогает волосам и ногтям оставаться крепкими и поддерживает упругость и гладкость кожи.
С возрастом содержание в организме этого вещества снижается, и именно поэтому кожа становится дряблой, волосы сухими, а сухожилия и связки менее подвижными.
Где найти коллаген
Коллаген можно принимать в виде порошков, капсул и жидких форм. Но проще всего найти его в продуктах. Вот где он содержится:
- Белковые продукты. В мясе, птице и рыбе полно аминокислот, которые нужны для синтеза коллагена.
- Рыба и морепродукты. Особенно коллагеном богата кожа рыб.
- Желатин. Его можно использовать для приготовления желе и холодцов. Главное — в десертах не переборщить с сахаром.
- Кишечники и хрящи. На их основе можно сделать наваристый бульон, который точно насытит организм коллагеном.
- Яйца. В них, как и в мясе, полно аминокислот, которые помогают синтезировать коллаген.
Эти продукты помогут добавить в организм коллагена и продлить молодость кожи. О том, как ещё можно улучшить свой внешний вид, рассказали тут