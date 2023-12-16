Жизнь
22:40, 16 декабря 2023
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Хотите сохранить молодость? Ешьте эти продукты, богатые коллагеном

Коллаген — это один из основных строительных элементов организма. Без него можно не рассчитывать на упругую кожу, ухоженные руки и крепкие кости. Это вещество поддерживает гибкость опорно-двигательной системы и снижает риск развития остеоартрита. О том, в каких продуктах можно найти коллаген, рассказали в Роскачестве.

Jakub Kapusnak / Unsplash

Jakub Kapusnak / Unsplash

Зачем нужен коллаген

В Роскачестве отметили, что коллаген помогает заживлять раны и усиливает регенерацию кожи и тканей. Он также помогает волосам и ногтям оставаться крепкими и поддерживает упругость и гладкость кожи.

С возрастом содержание в организме этого вещества снижается, и именно поэтому кожа становится дряблой, волосы сухими, а сухожилия и связки менее подвижными.

Где найти коллаген

Коллаген можно принимать в виде порошков, капсул и жидких форм. Но проще всего найти его в продуктах. Вот где он содержится:

  • Белковые продукты. В мясе, птице и рыбе полно аминокислот, которые нужны для синтеза коллагена.
  • Рыба и морепродукты. Особенно коллагеном богата кожа рыб.
  • Желатин. Его можно использовать для приготовления желе и холодцов. Главное — в десертах не переборщить с сахаром.
  • Кишечники и хрящи. На их основе можно сделать наваристый бульон, который точно насытит организм коллагеном.
  • Яйца. В них, как и в мясе, полно аминокислот, которые помогают синтезировать коллаген.

Эти продукты помогут добавить в организм коллагена и продлить молодость кожи. О том, как ещё можно улучшить свой внешний вид, рассказали тут

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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