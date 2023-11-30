Хотите узнать, какая из вас мать? Проверьте себя по 7 критериям

Быть хорошими родителями нас специально нигде не обучают — ни в школе, ни в вузах. Всем тонкостям материнства приходится учиться по ходу дела, как говорится. Также не существует строгих стандартов, по котором можно было бы сказать, что вот та мать хорошая, а вот та не очень. И всё же есть несколько критериев, которые выделяют хороших матерей.