Жизнь
21:20, 30 ноября 2023
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Хотите узнать, какая из вас мать? Проверьте себя по 7 критериям

Быть хорошими родителями нас специально нигде не обучают — ни в школе, ни в вузах. Всем тонкостям материнства приходится учиться по ходу дела, как говорится. Также не существует строгих стандартов, по котором можно было бы сказать, что вот та мать хорошая, а вот та не очень. И всё же есть несколько критериев, которые выделяют хороших матерей.

Хотите узнать, какая из вас мать? Проверьте себя по 7 критериям
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В беседе с журналом Marie Claire психолог, гештальт-терапевт Надежда Батеева 7 признаков хорошей матери:

  • способна на безусловную любовь к детям и эмоциональную поддержку;
  • умеет слушать и понимать ребёнка;
  • может гибко реагировать на разные ситуации и приспосабливаться к новым обстоятельствам;
  • уважает индивидуальность своего ребёнка, поддерживает его интересы и стремления;
  • активно воспитывает своих детей, помогает им развивать навыки общения и принятия решений;
  • умеет устанавливать правила и условия, которые помогают детям чувствовать себя в безопасности и комфорте;
  • заботится о своём состоянии и благополучии — как о физическом, так и о психологическом.

Многие родители запрещают своим детям есть сладости. Кажется, что это и есть проявление заботы о ребёнке. Диетолог и доктор медицинских наук Амелия Шерри ранее объяснила, почему лучше обойтись без запрета.

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